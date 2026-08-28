Miał sprofanować figurę Matki Bożej w Medjugorje. 31-letni Polak stanął przed sądem

Polak, który ostatni miesiąc spędził w areszcie tymczasowym, dekadę był w internecie bardzo znany. Facebookowy profil, który prowadził, zebrał ponad 25 tys. obserwujących, co – na tamten moment – było dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę fakt, że jego poczynania śledzili głównie głęboko wierzący chrześcijanie. Młody mężczyzna zasłynął tym, że pokonał pieszo trasę z Warszawy do Medjugorje (przeszedł więc ok. 1350 km).

Pod koniec lipca tego roku ponownie pojawił się na tzw. Górze Objawień, lecz tym razem nie po to, by oddać cześć Matce Bożej. Podejrzany jest o oblanie znajdującej się tam figury czarną farbą, a także o podpalenie ołtarzu polowego przy Kościele Św. Jakuba. To, co zszokowało opinię publiczną, to m.in. napis na pomniku: „Diabeł w spódnicy”.

31-latek nie opuścił po wszystkim Bośni i Hercegowiny – został wkrótce zatrzymany w miejscowości Cerno.

Profanacja na terenie Bośni i Hercegowiny. Polakowi grozi kilkuletnie więzienie

Najpierw umieszczony został w policyjnym areszcie śledczym, a niedługo później przesłuchany. Redakcja serwisu index.hr podała, że przyznał się do winy. Ujawnił też motyw swojego działania – powiedział, że dopuścił się zarzucanych mu czynów, ponieważ objawienia maryjne są „oszustwem”. Oznajmił, że „nie żałuje” tego, co zrobił i byłby skłonny to powtórzyć.

Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty uszkodzenia obiektów sakralnych i m.in. stworzenia zagrożenia publicznego. Zgodnie z tamtejszym Kodeksem karnym – za przestępstwa te grozi kara od sześciu miesięcy do nawet pięciu lat pozbawienia wolności.

W piątek (28 sierpnia) sąd w Sarajewie rozpatrywał wniosek prokuratury o przedłużenie środka zapobiegawczego. Organy ścigania są przekonane, że gdy mieszkaniec Małopolski zostanie wypuszczony z aresztu, prędko opuści Bośnię i Hercegowinę. Obrończyni 31-latka zapewniła natomiast, że tak się nie stanie, a także, iż jej klient nie jest „niebezpieczny”, lecz „pogubiony”. Adwokatka argumentowała, że gdyby chciał uciec, zrobiłby to zaraz po popełnieniu domniemanego przestępstwa.

31-latek miał kryzys psychiczny

Podczas posiedzenia sąd skierował pytanie do obywatela Rzeczypospolitej – czego ten oczekuje. Powiedział on zaskakująco, że „jest mu wszystko jedno”. Portal 24sata podał, że młodzieniec przeżył załamanie nerwowe.

M.in. dlatego decyzja ws. tego, czy kolejne tygodnie podejrzany spędzi w areszcie, nie została jeszcze podjęta.

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