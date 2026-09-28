To prosty i skuteczny trik kuchenny. Miseczka soli w lodówce działa cuda

Zapach wydobywający się z lodówki nie zawsze oznacza poważny problem. Czasem wystarczy zapomniany produkt, rozlana zawartość pojemnika albo intensywnie pachnąca potrawa. Zanim jednak zaczniesz stosować domowe sposoby, warto dokładnie sprawdzić, skąd bierze się nieprzyjemna woń.

Jednym z prostych trików jest wykorzystanie zwykłej soli kuchennej. Wystarczy wsypać kilka łyżek do niewielkiej, otwartej miseczki i ustawić ją na półce lodówki. Naczynie powinno stać stabilnie, najlepiej w miejscu, w którym nie będzie narażone na przypadkowe przewrócenie.

Sól w lodówce. Jak działa ten domowy sposób?

Sól może wiązać wilgoć z otoczenia, dlatego niektórzy wykorzystują ją jako prosty sposób na ograniczenie wilgoci w lodówce. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest ona uniwersalnym pochłaniaczem zapachów. Nie usunie też przyczyny problemu, jeśli źródłem woni jest zepsuta żywność lub zabrudzenie.

Jeśli sól w miseczce zrobi się wilgotna albo zanieczyszczona, należy ją wyrzucić i w razie potrzeby zastąpić świeżą porcją. Nie ma również potrzeby wsypywania jej bezpośrednio na półki.

Najpierw sprawdź, co powoduje brzydki zapach

Domowy trik może być jedynie dodatkiem do porządków. W pierwszej kolejności warto przejrzeć zawartość lodówki i sprawdzić daty przydatności produktów. Szczególną uwagę dobrze zwrócić na szuflady, zakamarki oraz miejsca pod pojemnikami. Nawet niewielka ilość rozlanego płynu może po pewnym czasie stać się źródłem intensywnego zapachu.

Produkty o mocnym aromacie, takie jak sery, cebula czy gotowe dania, najlepiej przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Dzięki temu ich zapach nie będzie tak łatwo rozchodził się po całym urządzeniu.

Warto też pamiętać, że sól nie jest sposobem na każdą przypadłość lodówki. Nie należy rozsypywać jej bezpośrednio we wnętrzu urządzenia ani stosować na lód w zamrażarce. Jeśli pojawia się nadmiar wody, nietypowe oblodzenie lub problemy z chłodzeniem, przyczyną może być usterka wymagająca sprawdzenia urządzenia.

Czytaj też:

Nakładam tę piankę na szczotkę i czyszczę WC. Po kilku minutach widać różnicę Czytaj też:

Wsypuję 5 łyżek do odpływu i zalewam gorącą wodą. Na tłuszcz działa lepiej niż kret