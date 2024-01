Kiedy zaczynają się ferie zimowe 2024? Terminy dla poszczególnych województw

Ferie zimowe 2024 rozpoczną się już w połowie stycznia i potrwają niemal do końca lutego. Dla uczniów to doskonała okazja do nabrania sił przed drugim semestrem nauki w szkole. Wiele dzieci wyjeżdża w tym czasie na zimowiska, korzysta z zajęć „Zima w mieście” czy uprawia sporty zimowe. W większości dużych miast w czasie ferii organizowane są dodatkowe atrakcje dla uczniów, m.in. lekcje jazdy na łyżwach, gra w hokeja na lodzie, zajęcia z rysunku, robotyki czy programowania.

Kiedy zaczynają się ferie zimowe?

Pierwsza tura ferii zimowych rozpocznie się 15 stycznia i potrwa do 28 stycznia. W tym czasie z przerwy w zajęciach lekcyjnych skorzystają cztery województwa. Poniżej publikujemy dokładny harmonogram ferii zimowych 2024:

pierwsza tura ferii zimowych 2024: 15–28 stycznia

druga tura ferii zimowych 2024: 22 stycznia–4 lutego

trzecia tura ferii zimowych 2024: 29 stycznia–11 lutego

czwarta tura ferii zimowych 2024: 12–25 lutego

Terminy ferii dla poszczególnych województw

Terminarz ferii dla poszczególnych regionów kraju kształtuje się następująco:

15–28 stycznia: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia–4 lutego: warmińsko-mazurskie i podlaskie



29 stycznia–11 lutego: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12–25 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie



Gdzie wyjechać na ferie z dziećmi?

W czasie przerwy międzysemestralnej największą popularnością cieszą się wyjazdy do górskich kurortów. Sporty zimowe (jazda na nartach, snowboardzie, zabawa na torach saneczkowych) przyciągają turystów z całego kraju.

Rodziny z małymi dziećmi na zimowy wypad częściej wybierają miejsca bliżej domu. Popularnością cieszą się kompleksy hotelowe z basenem, animacjami dla dzieci i specjalnym programem na ferie. Takie ośrodki znajdziemy w całej Polsce. Wiele rodzin decyduje się wybrać nad morze czy na Mazury, które zimą nie są tak oblegane przez turystów. Dzięki temu mogą wypocząć w komfortowych warunkach i nacieszyć się czasem spędzonym z najbliższymi.

Część rodzin wybiera zimowy wypoczynek za granicą. Równie popularne jak Alpy są ciepłe kurorty nad Morzem Śródziemnym. Najczęściej jeździmy do Grecji, Hiszpanii, na Wyspy Kanaryjskie i do Portugalii. Chętnie odwiedzamy również Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt.

