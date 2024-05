Matura 2024. Kiedy rozpoczynają się matury?

Matura 2024 odbędzie się na początku maja. Uczniowie liceów i techników przystąpią do egzaminów dojrzałości z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, których wyniki będą brane pod uwagę przy rekrutacji na studia wyższe.

Matura 2024 to najważniejszy egzamin dojrzałości dla uczniów, kończących edukację w liceach i technikach. Odbywa się na początku maja, a od wyników osiągniętych na maturze zależy powodzenie w rekrutacji na studia.

Matura 2024. Kiedy odbędą się obowiązkowe egzaminy?

Egzaminy maturalne w tym roku rozpoczną się 7 maja 2024. We wtorek 7 maja uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego, w środę 8 maja z matematyki, a w czwartek 9 maja z języka obcego. W tych dniach szkoły będą nieczynne, a młodsi uczniowie będą mieli wolne od zajęć. Każdy z uczniów, przystępujących do matury, ma również obowiązek napisać egzamin pisemny z dodatkowego przedmiotu do wyboru.

Matura 2024 – daty

Harmonogram matur jest następujący:

pisemne egzaminy rozpoczną się 7 maja i potrwają do 24 maja

ustne egzaminy rozpoczną się 11 maja i potrwają w dwóch modułach: od 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja

Na czym polega pisemna matura z języka polskiego?

Pisemna matura z języka polskiego obejmuje dwa arkusze. W pierwszym uczniowie odpowiadają na pytania i wykazują się wiedzą na temat zagadnień języka polskiego. Drugi arkusz zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru. Uczeń musi napisać wypracowanie na wybrany przez siebie temat na co najmniej 300 wyrazów.

Na czym polega ustna matura z języka polskiego?

Ustne matury z języka polskiego podzielone są na dwa etapy. W pierwszym każdy uczeń losuje pytanie, sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej. W drugim etapie uczeń losuje zagadnienie dotyczące języka, literatury lub dzieła sztuki i musi je omówić na podstawie dołączonego do polecenia tekstu.

Kiedy dodatkowe matury 2024?

Uczniowie, którzy nie podejdą w terminie do egzaminów maturalnych, mają szansę przystąpić do egzaminów dodatkowych. Odbędą się one pomiędzy 3 a 17 czerwca.

