20 tys. nauczycieli może stracić prawo do urlopu. Chodzi o szczególne uprawnienie

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom i przedstawicielom innych grup zawodowych. Mogą z niego skorzystać w sytuacji, w której potrzebują przerwy od wykonywania obowiązków zawodowych ze względu na problemy zdrowotne. Aby przejść na taki urlop, trzeba uzyskać niezbędne zaświadczenia od lekarza.

Nie wszyscy nauczyciele skorzystają z urlopu na poratowanie zdrowia

Częśc pedagogów może utracić prawo do korzystania z urlopu zdrowotnego. Chodzi o grupę niemal 20 tysięcy nauczycieli, którzy 1 września 2024 r. zyskają prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Jeśli z niego skorzystają, stracą prawo do urlopu na poratowanie zdrowia. Związki uznały, że jest to błąd w Karcie Nauczyciela i apelują o zmianę przepisów.

Kiedy nauczycielom przysługuje urlop zdrowotny?

Każdy nauczyciel, który przepracował nieprzerwanie 7 lat w szkole, może skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia. Jest to urlop płatny, który przysługuje wszystkim pedagogom zatrudnionym na etacie. Urlop ten wlicza się do okresu składkowego i do emerytury.

Z urlopu można korzystać maksymalnie przez trzy lata. Można go brać kilka razy, maksymalny wymiar jednorazowego urlopu wynosi rok. Nauczyciele powinni wykorzystać ten czas na leczenie choroby zawodowej.

