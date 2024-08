Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na studia?

Matury w tym roku wywołały wiele emocji. Absolwencji szkół średnich cieszyli się z łatwej matury z języka polskiego i skarżyli na wyjątkowo trudną maturę z chemii. Po uzyskaniu wyników z egzaminów złożyli papiery na uczelnie wyższe. Kiedy będą znane wyniki rekrutacji i gdzie ich szukać?

Kiedy będą wyniki rekrutacji na studia?

System rekrutacji na studia jest ujednolicony na uczelniach wyższych, dlatego wyniki rekrutacji można poznać w tym samym terminie we wszystkich uczelniach w kraju. Większość uniwersytetów i politechnik, które mają status uczelni publicznych, publikuje informacje o wynikach rekrutacji na studia stacjonarne od 12 do 31 lipca 2024 r. To oznacza, że w pierwszym tygodniu sierpnia już każdy absolwent, który składał dokumenty, wie, czy dostał się na wybrany kierunek studiów czy nie.

Na czym polega rekrutacja uzupełniająca?

Po opublikowaniu pierwszych wyników rekrutacji wiadomo, jakie kierunki cieszą się najwieększym zainteresowaniem studentów. Ci, którzy dostali się na wymarzone studia, zyskują czas na doniesienie wymaganych dokumentów. Ci, którzy znajdują się na listach rezerwowych, muszą czekać, czy uda im się zakwalifikować na wybrany kierunek. To mogą być tygodnie w dużym napięciu, dlatego warto zawsze opracować sobie plan B.

Oprócz tego uczelnie publikują listy kierunków, na których wolnych miejsc jest więcej niż chętnych. Niektórzy studenci podejmują decyzję, że złożą papiery na mało oblegany kierunek, licząc, że z czasem przeniosą się na inny albo ponownie wezmą udział w rekrutacji.

Gdzie znajdziemy wyniki rekrutacji na studia?

Każdy absolwent, który wziął udział w rekrutacji na studia, ma założony internetowy profil kandydata. To tam (w systemie online) otrzyma informację o tym, czy zakwalifikował się na studia wyższe.

Czytaj też:

Jakie studia powinni wybrać maturzyści, by nie martwić się o pracę? Ekspertka wskazuje jeden obszarCzytaj też:

Studenci uciekają z Collegium Humanum. „Nie chcę mieć dyplomu tak skompromitowanej uczelni”