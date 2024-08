HiT znika ze szkół. Od września zastąpi go inny przedmiot

Historia i Teraźniejszość to jeden z przedmiotów, który nie cieszył się dużą popularnością wśród uczniów. Zarzucano mu, że jest polityczny i że to niepotrzebne obciążenie dla dzieci, które i tak uczą się historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

W nowym roku szkolnym HiT-u nie będzie już w programie nauczania. Uczniów czeka zresztą sporo zmian, począwszy od zmniejszenia podstawy programowej po skrócenie listy lektur.

HiT znika ze szkół

„Największym problemem z HIT-em było to, że on nie przedstawiał faktów, tylko wartościował pewne rzeczy. Nie pozwalał młodym ludziom wyrobić sobie własnego zdania na pewne fakty, ale przede wszystkim tam zniknął pierwiastek tego, co nazwalibyśmy edukacją obywatelską” – mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka w Radiu Zet.

W nowym roku szkolnym 2024/2025 przedmiot zastąpi w szkołach edukacja obywatelska. Uczniowie klas pierwszych szkół średnich nie będą już mieli HiT-u w programie zajęć. Starsze roczniki będą kontynuowały nauczanie przedmiotu, a całkowicie zniknie on ze szkół w roku szkolnym 2026/2027.

Pierwsza pomoc i okrojona lista lektur szkolnych

Od września zostanie wprowadzona także nauka pierwszej pomocy. Zajęcia będą obowiązkowe dla uczniów szkół podstawowych.

W tym roku szkolnym uczniowie będą uczyli się według nowej podstawy programowej. W klasach IV-VIII oraz w szkołach średnich zostanie ona znacznie uproszczona, a materiał uproszczony. Z listy lektur zniknie wiele pozycji, które dotychczas musieli przyswajać uczniowie. Część lektur będzie omawiana we fragmentach, a nie w całości.

