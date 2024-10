Koniec drogich prezentów na Dzień Nauczyciela. Nowe wytyczne tego zakazują

Od lutego tego roku obowiązują nowe standardy, mające na celu ochronę małoletnich. Zmiany dotyczą między innymi prezentów, które nauczyciele mogą przyjąć od dzieci i ich opiekunów. Wytyczne każda placówka uwzględnić musiała do sierpnia.

Na stronie resortu edukacji można zapoznać się z wytycznymi, z których wynika, że nauczyciele muszą wystrzegać się faworyzowania czy utrzymywania bliższych relacji z uczniami. Dotyczą one także przyjmowanych od nich prezentów. Uważać muszą także rodzice.

Nowe wytyczne. Koniec z drogimi prezentami dla nauczycieli

Jak czytamy, nauczycielowi „nie wolno przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani opiekunów dziecka”, a także „wchodzić w relacje jakiekolwiek zależności wobec dziecka lub opiekunów dziecka, które mogłyby prowadzić do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych”.



Także standardy ochrony dziecka w przedszkolach muszą wziąć pod uwagę nowe wytyczne. Zakazują one pracownikom placówek edukacyjnych przyjmowania „pieniędzy, prezentów od dziecka, rodzica” – w tym także „zastępczego” czy „opiekuna prawnego”. Jednak jest jeden wyjątek – są nimi kwiaty. Jeśli te zostaną wręczone z okazji świąt i innych uroczystości, to tylko wtedy taka forma docenienia, okazania szacunku jest dopuszczalna.

Resort Barbary Nowackiej wydał też materiał pomocniczy dla szkół, by łatwiej członkom społeczności szkolnej było zastosować się do nowych wytycznych. Opracowała go fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W treści pojawiła się wskazówka, że wśród przedmiotów, których zakaz nie dotyczy, znajdują się okazjonalne podarki, związane ze świętami w roku szkolnym. To między innymi kwiaty, prezenty składkowe czy drobne upominki (na przykład bombonierka).

Przykłady kontrowersyjnych prezentów: porcelanowe filiżanki i voucher na pobyt w spa

To ważna zmiana, bo w ciągu ostatniej dekady, w okolicach Dnia Nauczyciela, nie brakowało gorących dyskusji o zbyt drogich prezentach dla pracowników oświaty. Swego czasu na jednej z grup na Facebooku użytkownicy Mety z oburzeniem komentowali upominki, jakie otrzymali nauczyciele, a były nimi: porcelanowe filiżanki czy voucher na pobyt w spa.

14 października nie chodzi jednak o prezenty. To, co jest wtedy najważniejsze, to wspólnie spędzony czas, który w przyszłości będzie miło wspominany przez obie strony – zarówno nauczycieli, jak i ich wychowanków.

