Szykuje się rewolucja w małych szkołach? MEN ma pomysł na reformę

Minister Barbara Nowacka podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji i Nauki poinformowała o kolejnym projekcie, który w najbliższym czasie ma wyjść z jej resortu. Posiedzenie komisji związane było z kwestią zamykania szkół na terenie gmin, miast i powiatów. Nowacka twierdzi, że przedstawi rozwiązanie problemu.

Ministerstwo Edukacji szykuje projekt ustawy dla małych szkół

– Projekt ustawy prawdopodobnie ujrzy światło dzienne w ciągu trzech, czterech tygodni – mówiła minister edukacji. Portalsamorzadowy.pl podejrzewa, że chodzić może przede wszystkim o zmiany w Prawie oświatowym, o które zabiegano od dłuższego czasu.

– Dzisiaj, żeby stworzyć filię, żeby przekształcić szkołę, trzeba ją najpierw zlikwidować, a dopiero potem wprowadzać przekształcenie, co dla samorządowców bardzo często jest dużym wyzwaniem – tłumaczyła minister. Jak tłumaczyła, uproszczenie procedur jest niezbędne.

MEN chce większej dostępności szkół

– Działamy też, by szkoły mogły być szerzej dostępne – chociażby biblioteki szkolne przy zachowaniu wszystkich standardów, w szczególności standardów dotyczących ochrony małoletnich. W miejscowości wiejskiej bardzo często szkoła ma szansę być jedynym centrum życia. Ale żeby to się działo, trzeba dostosować przepisy. Mogę tylko powiedzieć, szkoda, że to się przez tyle lat nie zadziało – mówiła.

– Uważamy, że to jest rozwiązanie dobre, żeby móc łączyć szkoły podstawowe również w zespół, co daje stabilność i gwarancję pracy nauczycielowi, ułatwia zarządzanie.

Doprecyzowane zostaną również przepisy regulujące funkcję opiekuńczą szkoły w zakresie opieki świetlicowej i zapewnienia żywienia w szkole – dodawała.

Minister wspomniała o funkcjonującym już wsparciu żłobkowym w szkołach. – Ale w ramach przepisów, nad którymi pracujemy będzie też poszerzenie możliwości, w tym przeznaczenie niewykorzystywanych części budynków oświatowych na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Jest to kluczowe, ponieważ w małej miejscowości często znacznie więcej jest osób starszych, które też mogłyby skorzystać z tej szkoły – dodawała.

Będą pieniądze na dostosowanie małych szkół

Na dostosowanie małych szkół do nowych warunków samorządy dostaną 50 mln zł. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. – Równolegle ze zmianami ustawowymi zapewnimy możliwość małym samorządom ubiegania się o finansowanie, które pozwoli na to, by dostosować te placówki, chociażby zbudować podjazd dla wózków, wejście dla seniorów, drugie wejście, jeśli to jest potrzebne – wyjaśniała Nowacka.

Jednocześnie minister przypomniała, że utrzymywanie pustej szkoły jest „nonsensem” i nie można mieć pretensji o zamykanie takich placówek. Twierdzi, że poprzedni rząd unikał zamykania takich miejsc jedynie ze względów propagandowych. Uspokajała też, że bez opinii kuratora żadna szkoła nie może zostać zlikwidowana.

