Nauczyciel wspomagający – co to za funkcja i komu przysługuje?

Nauczyciel wspomagający z założenia pracuje w klasach integracyjnych. Dedykowany jest on dzieciom, które posiadają orzeczenie z poradni pedagogicznej, poświadczające, że potrzebują dodatkowej pomocy nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale i ogólnie w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym.

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Nauczyciel szkolny to osoba, która posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub dziećmi ze spektrum autyzmu. Musi mieć ukończone odpowiednie studia, nie tylko pedagogikę, ale oligopedagogikę, surdopedagogikę czy pedagogikę specjalną. Powinien posiadać ukończone studia wyższe z tytułem magistra albo studia podyplomowe.

Jakie obowiązki ma nauczyciel wspomagający?

Obowiązkiem nauczyciela wspomagającego jest wspieranie nauczyciela głównego w prowadzeniu zajęć i opiekowanie się dziećmi z orzeczeniem, które potrzebują pomocy w nauce. Tacy uczniowie powinni mieć dostosowany program do ich możliwości, np. kartkówki czy sprawdziany powinny być tak przygotowane, by motywowac dzieci do nauki, a nie zniechęcać je trudnościami.

Nauczyciel wspomagający potrafi także wyciszyć dziecko, które jest nadmiernie pobudzone, zna ich problemy i temperament, wie, jak im pomóc w trudnej sytuacji. Dla nauczyciela głównego jest dużą pomocą, bo potrafi zapanować nad dziećmi, którymi się opiekuje.

