Mieszkania służbowe za darmo. Kto może je otrzymać?

Ceny najmu mieszkania rosną, a w Warszawie wynoszą już średnio kilka tysięcy złotych miesięcznie. Ci, których nie stać na zakup własnego M, bo nie mają odpowiednich środków finansowych albo wkładu własnego, a nie chcą płacić ogromnych sum za wynajem mieszkania, mogą pomyśleć o pracy w służbach. Pracownicy służb mundurowych mają prawo do mieszkań służbowych lub dodatku mieszkaniowego.

Kto może otrzymać mieszkanie służbowe?

Mieszkania służbowe to przywilej, który zwłaszcza dziś może znaczyć bardzo dużo. Coraz częściej młodzi ludzie narzekają, że nie stać ich ani na wynajem, ani na zakup własnej nieruchomości. Mimo że pensje rosną, to nie są one w stanie nadążyć za podwyżkami na rynku nieruchomości.

Ceny mieszkań są bardzo wysokie, a w dużych miastach sięgają średnio kilkunastu tysięcy złotych za metr kwadratowy. W tej sytuacji wybór zawodu, w którym można otrzymać mieszkanie służbowe za darmo, rzeczywiście może znacznie ułatwić start w przyszłość.

Mieszkania służbowe należą się pracownikom służb mundurowych, m.in. żołnierzom, policjantom, pracownikom straży granicznej czy leśnej. Jeszcze do niedawna mieszkania za darmo mogli otrzymać także nauczyciele, ale teraz już nie jest to możliwe.

Jeśli pracownik nie może otrzymać mieszkania służbowego (bo np. w danym momencie nie ma odpowiedniego lokalu), należy mu się dodatek mieszkaniowy. Ten może być różny, ale zazwyczaj wynosi kilkaset złotych miesięcznie. To pokaźny dodatek do pensji, zwłaszcza jeśli młody pracownik służb musi wynajmować mieszkanie.

Najwyższe dodatki mieszkaniowe w wojsku

Najwyższe dodatki przysługują żołnierzom zawodowym, którzy od pierwszego dnia służby w danej jednostce powinni mieć prawo do lokalu służbowego. Jeśli go nie ma, otrzymują dodatek mieszkaniowy na pokrycie kosztów zakwaterowania, który może wynosić nawet 1500 zł miesięcznie.

Tańsze mieszkania. W tych zawodach to możliwe