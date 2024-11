W szkołach pojawi się nowy przedmiot? „Nie ma mowy, żeby to było zgrane od przyszłego roku”

Od 1 września 2025 roku do szkół podstawowych wejdzie nowy przedmiot, który zastąpi dotychczasowe zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Mowa o edukacji zdrowotnej. Czego będą się uczyły dzieci? Ma on zawierać m.in. elementy zdrowia psychicznego i fizycznego, edukacji seksualnej, odżywiania czy profilaktyki.

– W obliczu obecnego kryzysu zdrowia psychicznego, edukacja zdrowotna jest niezbędna, aby dzieci mogły zdobyć podstawową odporność na kryzysy psychiczne. Program ma również uczyć, jak zdrowo się odżywiać i dbać o swoje zdrowie na co dzień – mówiła na antenie TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka. Jej zdaniem „szkoła powinna być miejscem, gdzie każde dziecko otrzymuje ten sam zakres informacji opartych na wiedzy naukowej, a nie na przesądach i uprzedzeniach”.

– Będzie to przedmiot obowiązkowy bez względu na to, co jedna czy druga organizacja będą uważały – zapowiedziała ministra.

Wprowadzenie edukacji zdrowotnej jest przewidziane w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dokument trafił do zaopiniowania m.in. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jeszcze w tym miesiącu na tej podstawie ma zostać sporządzona opinia.

Urszula Woźniak, wiceprezes zarządu głównego ZNP w rozmowie z Wirtualną Polską wskazała, że „najważniejsze to, aby podstawa programowa edukacji zdrowotnej była kompatybilna z innymi przedmiotami”. – Nie powinno być tak, że dzieci będą uczyły się o czymś, czego jeszcze nie było na biologii czy chemii. Nie ma mowy, żeby to było zgrane od przyszłego roku – oceniła rozmówczyni WP.

Czytaj też:

Nowy obowiązkowy przedmiot w szkołach. „Bez przesądów i zabobonów”