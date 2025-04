Szefowa MEN o „wielkiej reformie edukacji”. Barbara Nowacka ujawniła szczegóły

Barbara Nowacka została zapytana w Radiu Zet „co z wielką reformą edukacji?”. Szefowa MEN wspomniała, że „przygotowano już kilka rzeczy”. Na wstępie Nowacka wymieniła „formatkę do przygotowania podstaw programowych, co oznacza inny sposób tworzenia tego dokumentu”.

W kontekście podstawy programowej z edukacji obywatelskiej minister edukacji narodowej wspomniała, że „cała filozofia jest położona na to, żeby uczeń dostawał jak najwięcej umiejętności praktycznych, żeby sam lub z grupą w zespole ćwiczył umiejętności praktyczne”.

Reforma programowa Barbary Nowackiej

– Czyli żeby nie tylko dowiedział się, czym jest samorząd, ale żeby dowiedział się jak ten samorząd funkcjonuje, żeby złożył chociażby budżet partycypacyjny, żeby nie tylko słyszał jak ważne jest płacenie podatków, ale żeby nauczył się wypełnić deklarację podatkową – wyjaśniała Nowacka.

– I potem w edukacji zdrowotnej dokładnie to samo, czyli większy nacisk na zdobywanie kompetencji, umiejętności, komunikowanie się, zyskiwanie wiedzy praktycznej. W edukacji zdrowotnej nie przeczytaj jaka jest zdrowa dieta, ale ją skomponuj i zaproponuj swojej rodzinie przez tydzień zdrowe odżywianie – kontynuowała szefowa MEN.

Szefowa MEN o połączeniu kilku przedmiotów w jeden. Jasne zapewnienie Nowackiej ws. godzin

Nowacka tłumaczyła się też z planów połączenia biologii, fizyki i geografii w jeden przedmiot. Zaznaczyła, że „trwają prace”. Dodała, że przedmiotu nie będzie uczył jeden nauczyciel, tylko „zespoły nauczycielskie”. Godzinowo nic się nie zmieni. Minister edukacji narodowej mówiła też o przygotowaniu sylwetki programowej absolwenta. – Odpowiedź jest taka, że trzeba zadbać i o wyjątkowo dobrą wiedzę i o wyjątkowo sprawne kompetencje na XXI wiek, ale też o dobrostan – podkreśliła Nowacka.

Szefowa MEN podsumowała, że według badań polski uczeń jest dobry z wiedzy, ale ma niską satysfakcję z chodzenia do szkoły. – To musimy zmienić, bo uczeń, który nie chce chodzić do szkoły, przestaje się uczyć, a żeby chciał chodzić do szkoły, szkoła musi mu oferować wiedzę, która jest mu potrzebna i rozumie, co z czego wynika – zakończyła Nowacka. Nowa reforma programowa ma wejść od września 2026 r. Rok wcześniej dojdą edukacja zdrowotna, obywatelska i nowa podstawa z WF-u.

