Nie tylko Egipt. Poznajcie meksykańską Piramidę Słońca

W mniej więcej tym samym czasie – około 100 roku n.e. – powstały trzy położone niedaleko siebie budowle – Świątynia Pierzastego Węża, Piramida Księżyca i Piramida Słońca. Ta ostatnia należy do największych konstrukcji tego typu na zachód od południka zerowego.

Miejsce narodzin bogów. Imponująca budowla w centrum imperium

Piramida Słońca jest na trzecim miejscu na świecie pod względem wielkości – ma 66 metrów wysokości, a jej podstawa to prostokąt 220 na 230 metrów. Do budowy stojącej w Teotihuacán piramidy wykorzystano 765 tys. metrów sześcienny materiałów, m.in. porowatej skały wulkanicznej (tezontle). Piramida Słońca powstała prawdopodobnie na innej konstrukcji, ale archeolodzy nie wiedzą, czym ta pierwotna budowla była. Na szczyt piramidy dostać się można po 248 schodach.

Teotihuacán („miejsce narodzin bogów”) – taką nazwę miastu nadali Aztekowie kilkaset lat po upadku imperium mającego w nim swoją stolicę. Nie wiele wiadomo o jego budowniczych. Zdaniem archeologów układ miasta sugeruje hierarchiczną strukturę społeczności. Dodatkowym utrudnieniem w badaniach jest to, że mieszkańcy Teotihuacán używali wielu języków i nie wiadomo, który z nich był w mieście dominujący.

Przeznaczenie Piramidy Słońca. Tajemnice Teotihuacán

Archeolodzy nie są pewni co do przeznaczenia Piramidy Słońca. Niektórzy z nich podejrzewają, że na szczycie budowli znajdowała się świątynia. Ilość materiału do badań jest ograniczona – piramida została splądrowana i ograbiona.

W XX wieku, w latach 70. odkryto jaskinie i tunele biegnące pod piramidą. W 2011 r. w skrytce wewnątrz budowli znaleziono fragmenty glinianych naczyń, kawałki obsydianu oraz kości zwierząt. Odkrycie z 2013 r. było bardziej interesujące. Badacze znaleźli podobiznę Huehueteotla – bóstwa czczonego w cywilizacjach mezoamerykańskich.

Boki piramidy mają około 260 lokalnych jednostek używanych przez robotników, co odpowiada 260-dniowemu kalendarzowi rytualnemu. Znalezione kości zwierząt również mogą świadczyć o religijnych charakterze piramidy.

Przez stulecia Teotihuacán i Piramida Słońca były w centrum imperium. Pomiędzy 500 a 500 rokiem n.e. budowla została rytualnie spalona, co było dość powszechną praktyką. W wielu cywilizacjach mezoamerykańskich budynki postrzegano jako żywe istoty. Spalenie budowli miało podkreślić duchową i fizyczną dominację nad podbitą społecznością. Przyczyny spalenia Piramidy Słońca pozostają jednak zagadką.

Piramida Słońca przyciąga do Teotihuacán turystów każdego roku. Stanowisko archeologiczne jest oddalone o około godzinę drogi od stolicy Meksyku – miasta Meksyk.

