Przełom na Marsie. Łazik Curiosity przesłał nowe zdjęcia

Łazik Curiosity należący do NASA przesłał intrygujące zdjęcia czegoś, co wygląda jak fragment koralowca na Marsie. Ten dziwny obiekt to w rzeczywistości mała, jasna, uformowana przez wiatr skała, którą łazik znalazł 24 lipca w kraterze Gale na Czerwonej Planecie. Skała wygląda zadziwiająco podobnie do organizmów budujących rafy koralowe, żyjących w ziemskich oceanach.

Woda na Marsie. Razem z wiatrem uformowała nietypową skałę

Czarno-białe zdjęcie wykonane za pomocą Remote Micro Imager – teleskopowej kamery o wysokiej rozdzielczości zamontowanej na łaziku Curiosity – i udostępnione przez NASA w oświadczeniu z 4 sierpnia, przedstawia skałę o szerokości około 2,5 centymetra.

„Curiosity odkrył wiele skał podobnych do tej. Powstały w wyniku działania pradawnej wody połączonej z miliardami lat piaskowania przez wiatr” – napisali przedstawiciele NASA w oświadczeniu.



Skały wyglądające jak koralowce na Marsie zaczęły formować się miliardy lat temu, kiedy na Czerwonej Planecie wciąż znajdowała się woda. Podobnie jak na Ziemi, była pełna rozpuszczonych minerałów. Przesączała się przez małe szczeliny w marsjańskich skałach, stopniowo osadzając minerały i tworząc wewnątrz nich stałe „żyły”. Te żyły tworzą dziwne odgałęzienia obiektu w kształcie koralowca, który widzimy dziś na zdjęciu Curiosity.

13 lat ciężkiej pracy. Łazik Curiosity na Marsie

Łazik Curiosity znalazł się na Marsie w 2012 roku, lądując w kraterze Gale, który powstał po uderzeniu meteorytu na granicy między pokrytymi kraterami południowymi wyżynami Czerwonej Planety a jej gładkimi północnymi równinami. Misja łazika, kierowana przez Jet Propulsion Laboratory NASA w Kalifornii, ma na celu przeskanowanie powierzchni Marsa w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów wskazujących na to, że w odległej przeszłości planeta była zamieszkana.

Do tej pory Curiosity przemierzył około 35 kilometrów z krateru o szerokości 154 kilometrów. Jego trasa jest kręta i powolna, ponieważ musi się zatrzymywać, aby wiercić w skałach, pobierać próbki i zbierać dane.



Eksploracje łazika dostarczyły licznych dowodów na to, że na Marsie kiedyś istniało potencjalne życie, w tym długie łańcuchy węglowe ze skał liczących 3,7 miliarda lat i oznaki, że na Marsie kiedyś istniał cykl węglowy.

