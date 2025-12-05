Lekarze apelują do prezydenta i ministerstwa. Chodzi o edukację zdrowotną

W piątek 5 grudnia odbywał się Prezydencki Szczyt Zdrowotny – „Na ratunek ochronie zdrowia”. Karol Nawrocki spotkał się na tym wydarzeniu z przedstawicielami zawodów medycznych i w ich obecności podpisał ustawę o funduszu medycznym.

Prezydencki Szczyt Zdrowotny. Padł temat edukacji zdrowotnej

– Zdrowie Polaków nigdy nie powinno zależeć od politycznego sporu. Dzisiejsze spotkanie jest odpowiedzią na głęboki kryzys w służbie zdrowia z jakim mamy do czynienia. Ma ono charakter ratunkowy – mówił prezydent Nawrocki, krytykując obecny rząd za ograniczanie pieniędzy dla służby zdrowia. Poinformował o podpisaniu ustawy o Funduszu Medycznym, oskarżając rząd o wzięcie pacjentów za zakładników.

Głowa państwa musiała też wysłuchać drugiej strony. – Profilaktyka zdrowotna – tu jesteśmy na szarym końcu w Europie, jeśli chodzi o nakłady. My lekarze już nie prosimy – żądamy, żeby w tak niewydolnym systemie, jaki mamy w tej chwili, postawić na profilaktykę zdrowotną, bo to de facto jest coś, co odciąży służbę zdrowia – mówił Łukasz Jankowski.

– I tu muszę powiedzieć o edukacji zdrowotnej. Upieramy się jako środowisko medyczne, żeby edukacja zdrowotna była przedmiotem obowiązkowym, ale rozumiemy, że zdrowie stało się przedmiotem walki politycznej czy ideologizacji – zauważał przedstawiciel lekarzy.

Edukacja zdrowotna. Lekarze chcą zakończenia tego sporu

– Dlatego to prośba do wszystkich środowisk politycznych, ministerstwa i prezydenta – czy nie da się stworzyć programu edukacji zdrowotnej, który pozbawimy tych problemów, które budzą emocje. Naprawdę potrzebujemy dzieci, które umieją myć ręce, umieją stosować dietę, które rozumieją ruch i jego wartość – podkreślał.

– To nie jest tak, że chcę zaprosić polityków, by pisali nam merytoryczny program ochrony zdrowia, ale żeby był pewien ponadpartyjny konsensus co do tego, jaką profilaktykę zdrowia i edukację zdrowotną chcemy wprowadzić do szkół – tłumaczył Jankowski.