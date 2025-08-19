QUIZ z wiedzy ogólnej o Polsce. Pytanie 9 może zaskoczyć!

Polska to kraj pełen fascynujących miejsc, niezwykłych historii i zaskakujących ciekawostek. Od majestatycznych Tatr, przez kopalnie soli, aż po przemysłowe miasta – nasza ojczyzna kryje w sobie mnóstwo sekretów, które nie zawsze są powszechnie znane.

Czy wiesz, w którym mieście znajduje się najstarsza kopalnia soli? Albo jakie góry w Polsce są najstarsze geologicznie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz składający się z 10 pytań, które sprawdzą Twoją wiedzę o geografii, historii i kulturze Polski. Gotowy, by zmierzyć się z tym wyzwaniem i odkryć, ile naprawdę wiesz o swoim kraju? Zacznijmy!