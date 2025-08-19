Quizy

QUIZ z wiedzy ogólnej o Polsce.
Pytanie 9 może zaskoczyć!

Quiz dla prawdziwych miłośników Polski! 10 pytań, które sprawdzą Twoją wiedzę o najwyższych polskich górach, najstarszych kopalniach soli, przemysłowych miastach i najstarszych pasmach górskich. Odpowiedz poprawnie i udowodnij, że znasz Polskę lepiej niż przeciętny turysta!
Twój wynik:

1 / 10 Ile granic państwowych ma Polska?

5
6
7
8

2 / 10 Jakie zwierzę jest symbolem polskich Tatr?

Niedźwiedź brunatny
Świstak
Kozica
Ryś

3 / 10 Gdzie znajduje się najstarsza kopalnia soli w Polsce?

Bochnia
Wieliczka
Inowrocław
Kłodawa

4 / 10 Jakie polskie jezioro jest największe pod względem powierzchni?

Śniardwy
Mamry
Wigry
Hańcza

5 / 10 Który Polak otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1996 roku?

Czesław Miłosz
Wisława Szymborska
Olga Tokarczuk
Henryk Sienkiewicz

6 / 10 Jakie polskie miasto ma najwięcej mostów?

Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Kraków

7 / 10 W którym mieście znajduje się słynny „Żuraw” – średniowieczny dźwig portowy?

Elbląg
Gdańsk
Szczecin
Kołobrzeg

8 / 10 Jak nazywa się największy polski park narodowy?

Białowieski
Biebrzański
Tatrzański
Kampinoski

9 / 10 Jakie miasto nazywane jest „polskim Manchesterem”?

Łódź
Katowice
Zabrze
Kraków

10 / 10 Jakie polskie góry są najstarsze?

Tatry
Sudety
Beskidy
Góry Świętokrzyskie

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy