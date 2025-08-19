QUIZ z wiedzy ogólnej o Polsce.
Pytanie 9 może zaskoczyć!
Quiz dla prawdziwych miłośników Polski! 10 pytań, które sprawdzą Twoją wiedzę o najwyższych polskich górach, najstarszych kopalniach soli, przemysłowych miastach i najstarszych pasmach górskich. Odpowiedz poprawnie i udowodnij, że znasz Polskę lepiej niż przeciętny turysta!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Ile granic państwowych ma Polska?
5
6
7
8
2 / 10 Jakie zwierzę jest symbolem polskich Tatr?
Niedźwiedź brunatny
Świstak
Kozica
Ryś
3 / 10 Gdzie znajduje się najstarsza kopalnia soli w Polsce?
Bochnia
Wieliczka
Inowrocław
Kłodawa
4 / 10 Jakie polskie jezioro jest największe pod względem powierzchni?
Śniardwy
Mamry
Wigry
Hańcza
5 / 10 Który Polak otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1996 roku?
Czesław Miłosz
Wisława Szymborska
Olga Tokarczuk
Henryk Sienkiewicz
6 / 10 Jakie polskie miasto ma najwięcej mostów?
Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Kraków
7 / 10 W którym mieście znajduje się słynny „Żuraw” – średniowieczny dźwig portowy?
Elbląg
Gdańsk
Szczecin
Kołobrzeg
8 / 10 Jak nazywa się największy polski park narodowy?
Białowieski
Biebrzański
Tatrzański
Kampinoski
9 / 10 Jakie miasto nazywane jest „polskim Manchesterem”?
Łódź
Katowice
Zabrze
Kraków
10 / 10 Jakie polskie góry są najstarsze?
Tatry
Sudety
Beskidy
Góry Świętokrzyskie
