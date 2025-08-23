Polska w pigułce. QUIZ, który sprawdzi Twoją wiedzę o ojczyźnie

Polska to kraj, w którym historia i współczesność przenikają się na każdym kroku. Z jednej strony majestatyczne Tatry i dzika przyroda Puszczy Białowieskiej, z drugiej – przemysłowe miasta, średniowieczne zamki. To właśnie ta różnorodność sprawia, że o Polsce można mówić bez końca, a i tak zawsze znajdzie się coś nowego do odkrycia.

Nasz quiz powstał po to, aby sprawdzić, ile z tych ciekawostek masz już w małym palcu. Czy wiesz, w którym mieście znajduje się największy zamek w Europie? Potrafisz wskazać najwyższy szczyt Polski? A może znasz postacie sportowców, którzy rozsławili Polskę na całym świecie?

Przygotowaliśmy 10 pytań, które łączą geografię, kulturę i historię w lekką formę zabawy. Niektóre odpowiedzi będą oczywiste, inne mogą Cię zaskoczyć, ale wszystkie razem pokażą, jak niezwykły i różnorodny jest nasz kraj. Gotowy, by sprawdzić swoją wiedzę i dać się wciągnąć w tę podróż po Polsce?