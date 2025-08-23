Quizy

Polska w pigułce.
QUIZ, który sprawdzą Twoją wiedzę o ojczyźnie

Polska to kraj pełen kontrastów i ciekawostek – od majestatycznych gór i średniowiecznych zamków po wybitnych sportowców. Przygotowaliśmy 10 pytań, które sprawdzą Twoją wiedzę o geografii, historii i kulturze naszego kraju. Sprawdź się i zobacz, ile naprawdę wiesz o Polsce!
1 / 10 Które polskie miasto bywa nazywane „miastem stu mostów”?

Kraków
Gdańsk
Wrocław
Poznań

2 / 10 Co jest najwyższym szczytem w Polsce?

Giewont
Rysy
Kasprowy Wierch
Babia Góra

3 / 10 W którym mieście znajduje się zamek Krzyżacki – największy zamek w Europie pod względem powierzchni?

Malbork
Toruń
Elbląg
Grudziądz

4 / 10 Gdzie znajduje się najstarsza polska katedra?

Kraków
Gniezno
Poznań
Płock

5 / 10 Jakie jezioro jest najgłębsze w Polsce?

Śniardwy
Hańcza
Mamry
Wigry

6 / 10 W którym mieście znajduje się słynna Panorama Racławicka?

Kraków
Wrocław
Lublin
Szczytno

7 / 10 Jakie zwierzę jest symbolem Puszczy Białowieskiej?

Wilk
Żubr
Kozica
Niedźwiedź

8 / 10 Co jest największą wyspą w Polsce?

Wolin
Uznam
Hel
Sobieszewo

9 / 10 Kto był pierwszym królem Polski koronowanym w Gnieźnie?

Mieszko I
Bolesław Chrobry
Kazimierz Wielki
Władysław Łokietek

10 / 10 Który polski sportowiec zdobył najwięcej medali olimpijskich?

Adam Małysz
Robert Korzeniowski
Irena Szewińska
Otylia Jędrzejczak

