Polska w pigułce.
QUIZ, który sprawdzą Twoją wiedzę o ojczyźnie
Polska to kraj pełen kontrastów i ciekawostek – od majestatycznych gór i średniowiecznych zamków po wybitnych sportowców. Przygotowaliśmy 10 pytań, które sprawdzą Twoją wiedzę o geografii, historii i kulturze naszego kraju. Sprawdź się i zobacz, ile naprawdę wiesz o Polsce!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Które polskie miasto bywa nazywane „miastem stu mostów”?
Kraków
Gdańsk
Wrocław
Poznań
2 / 10 Co jest najwyższym szczytem w Polsce?
Giewont
Rysy
Kasprowy Wierch
Babia Góra
3 / 10 W którym mieście znajduje się zamek Krzyżacki – największy zamek w Europie pod względem powierzchni?
Malbork
Toruń
Elbląg
Grudziądz
4 / 10 Gdzie znajduje się najstarsza polska katedra?
Kraków
Gniezno
Poznań
Płock
5 / 10 Jakie jezioro jest najgłębsze w Polsce?
Śniardwy
Hańcza
Mamry
Wigry
6 / 10 W którym mieście znajduje się słynna Panorama Racławicka?
Kraków
Wrocław
Lublin
Szczytno
7 / 10 Jakie zwierzę jest symbolem Puszczy Białowieskiej?
Wilk
Żubr
Kozica
Niedźwiedź
8 / 10 Co jest największą wyspą w Polsce?
Wolin
Uznam
Hel
Sobieszewo
9 / 10 Kto był pierwszym królem Polski koronowanym w Gnieźnie?
Mieszko I
Bolesław Chrobry
Kazimierz Wielki
Władysław Łokietek
10 / 10 Który polski sportowiec zdobył najwięcej medali olimpijskich?
Adam Małysz
Robert Korzeniowski
Irena Szewińska
Otylia Jędrzejczak
Więcej quizów
-
Quiz z wiedzy ogólnej o Polsce. Mistrz zgarnie 10/10OgólneQuiz
-
QUIZ z wiedzy ogólnej o Polsce. Pytanie 9 może zaskoczyć!OgólneQuiz
-
Nie uwierzysz, co potrafią polskie ryby! Oto QUIZ, który cię zaskoczyOgólneQuiz
-
Piekielnie trudny QUIZ ortograficzny. Tylko ekspert uzyska 10/10!OgólneQuiz
-
Ten QUIZ zdemaskuje twoją wiedzę o Polsce. Zgarniesz choć 7 punktów?OgólneQuiz
-
Trudny QUIZ ortograficzny. Odpadniesz już na 4. pytaniu!OgólneQuiz
Zobacz inne quizy
-
QUIZ językowy dla bystrzaków! 10/10 to „mus”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z natrętnym pytaniem. Ż czy rz?Język polskiQuiz
-
QUIZ z wieczorynek i seriali PRL!
Rozpoznaj kadr z klasyków!RozrywkaQuiz
-
Błyskawiczny quiz ortograficzny. Poziom trudności jak sinusoida!Język polskiQuiz
-
QUIZ z legendarnych wieczorynek!
Pytanie nr 5 to prawdziwa pułapka!RozrywkaQuiz
-
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Uwaga na pułapki!Język polskiQuiz
-
Trudny QUIZ językowy. Dasz radę zdobyć 10/10?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny ze słowami-zagadkami. O każdy punkt trzeba walczyćJęzyk polskiQuiz
-
QUIZ z wieczorynek. Kto to jest? Rozpoznaj po kadrze!RozrywkaQuiz
-
QUIZ językowy dla prymusów. Zdobędziesz 10/10?Język polskiQuiz
-
QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wynik 10/20 będzie osiągnięciem!RozrywkaQuiz
-
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando! Zawalcz o dobry wynikJęzyk polskiQuiz