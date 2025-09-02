Odkryto młodą planetę. Gazowy olbrzym ma około 5 mln lat

W „The Astrophysical Journal Letters” opublikowano wyniki prac międzynarodowej grupy astronomów. Badacze pochwalili się odkryciem planety, której nadano nazwę WISPIT 2b.

Zaskakujące odkrycie młodej planety. Ma około pięć milionów lat

Wiek odkrytego obiektu oszacowano na około pięć milionów lat – jest więc wciąż na wczesnym etapie ewolucji. WISPIT 2b jest wielkości Jowisza i, podobnie jak on, jest gazowym olbrzymem. Planeta znajduje się w układzie planetarnym, w którego centrum znajduje gwiazda tego danego typu, co Słońce.

Jeden z członków zespołu, dr Christian Ginski z irlandzkiego Uniwersytetu w Galway, wyjaśnił, w jaki sposób astronomom udało się zaobserwować planetę, wykorzystując zespół teleskopów ESO Very Large Telescope.

„Piękny, wielopierścieniowy dysk płytowy”. Członek zespołu opowiada o okolicznościach odkrycia

– Wykorzystaliśmy bardzo krótkie obserwacje wielu młodych gwiazd. Poświęcaliśmy kilka minut na każdy obiekt i sprawdzaliśmy, czy uda się nam dostrzec małą kropkę obok obiektu, oznaczającą obecność planety. W tym przypadku odkryliśmy coś niespodziewanego: piękny, wielopierścieniowy dysk płytowy. Musieliśmy sprawdzić, czy uda nam się wykryć w nim planetę i poprosiliśmy o dalsze obserwacje – powiedział.

– Prawie nie mogłem uwierzyć, że to prawdziwa detekcja. To naprawdę duży obiekt. Na pewno wywoła dyskusję w naukowym środowisku i poszerzy rozumienie procesu powstawania planet – opowiedział Jake Byrne, inny członek zespołu.

Odkrycie WISPIT 2b to drugi w historii przypadek odkrycia w tak wczesnym stadium rozwoju planety krążącej wokół gwiazdy to samego typu, co Słońce. Poprzedniego dokonano 7 lat temu, w 2018 roku. Co ciekawe, członkiem tamtego zespołu również był dr Ginski.

