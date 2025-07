Ogromny ocean odkryty przez naukowców. Miejsce zaskakuje

Coraz więcej badaczy dostrzega, że pod skorupą ziemską może znajdować się olbrzymi, ukryty ocean. Naukowcy ustalili, że około 640 kilometrów pod powierzchnią Ziemi znajdują się ogromne zasoby wody, zmagazynowane w skale zwanej ringwoodytem.

Tajemnicza skała magazynuje wodę

Już wcześniej naukowcyodkryli, że woda może być magazynowana w skałach płaszcza ziemskiego w formie przypominającej gąbkę. Nie jest to ani ciecz, ani ciało stałe, ani gaz, lecz swoisty „czwarty stan skupienia”.

Wyniki tych przełomowych badań zostały opublikowane w pracy naukowej zatytułowanej „Topnienie odwodnienia na szczycie dolnego płaszcza” w 2014 roku.

„Ringwoodyt jest jak gąbka, która chłonie wodę. W strukturze krystalicznej ringwoodytu jest coś naprawdę wyjątkowego, co pozwala mu przyciągać wodór i zatrzymywać wodę” — wyjaśnił geofizyk Steve Jacobsen, członek zespołu badawczego.

Dodał również, że „ten minerał może zawierać dużo wody w warunkach głębokiego płaszcza”.

Tego naukowcy szukają od dziesięcioleci

„Myślę, że w końcu widzimy dowody na cykl wodny obejmujący całą Ziemię, co może pomóc wyjaśnić ogromną ilość ciekłej wody na powierzchni naszej zamieszkałej planety. Naukowcy od dziesięcioleci poszukują tej zaginionej głębokiej wody” – stwierdził Jacob Jacobsen.

Do wspomnianych odkryć doszło po analizie danych sejsmicznych z trzęsień ziemi. Fale sejsmiczne, rejestrowane przez czułe urządzenia, pozwoliły ustalić, że woda gromadziła się wewnątrz ringwoodytu. Co ciekawe, jeśli ringwoodyt zawierałby choćby 1 procent wody, oznaczałoby to, że pod powierzchnią Ziemi znajduje się nawet trzy razy więcej wody niż we wszystkich oceanach na powierzchni naszej planety.

To jednak nie wszystko. Ostatnie badania dowodzą, że naukowcy odkryli także zupełnie nowy ekosystem. Dzięki użyciu podwodnego robota, który obracał skorupę wulkaniczną, udało się zaobserwować nieznane dotąd formy życia, co pokazuje, że natura nadal skrywa przed nami wiele sekretów.

Czytaj też:

Ziemia przyspiesza. Nadchodzą najkrótsze dni w historiiCzytaj też:

Oceany pogrążają się w mroku. Naukowcy biją na alarm