Nauczyciele bez ważnego uprawienia. Związkowcy o słowach szefowej MEN: Zwykła hipokryzja

Nowelizacja Karty Nauczyciela uregulowała wysokość i liczbę nagród jubileuszowych przypadających osobom uczącym w samorządowych szkołach i przedszkolach. Oznacza to, że nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy wyniesie 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego (obecnie 250 proc.), a po 45 latach – 400 proc. uposażenia. Przepisy weszły w życie od nowego roku szkolnego, ale kontrowersje budzi zapis o tym, że prawo do korzystniejszych bonusu nauczyciele zyskają dopiero po 31 grudnia 2025 r.

Drakońska decyzja MEN. Poszkodowanych ok. 39 tys. nauczycieli

„Dziennik Gazeta Prawna” dotarł do danych, zgodnie z którymi nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy przysługiwałaby 32,8 tys. osobom, a za 45 lat pracy kolejnym 5,6 tys. Gratyfikacje kosztowały budżet łącznie ok. 389 mln zł. – Wyliczenia pokazują jednoznacznie, że słowa minister edukacji o podnoszeniu prestiżu nauczycieli są zwykłą hipokryzją – skomentował przewodniczący WZZ „Forum-Oświata” i członek prezydium Forum Związków Zawodowych.

Sławomir Wittkowicz zwrócił uwagę, że w tym roku z budżetu państwa na potrzeby oświatowe przeznaczono 102,7 mld zł, stąd jego zdaniem „w tym zestawieniu jednorazowa kwota ok. 390 mln zł jest niewiele znacząca”. – Działania rządu w tej sprawie traktujemy jako niesprawiedliwe. Jest to pozorna oszczędność, która spowoduje utrwalenie się w naszym środowisku negatywnych opinii o działaniach obecnego kierownictwa resortu edukacji – przekonywał związkowiec.

Nowelizacja Karty Nauczyciela pod ostrzałem. MEN odpiera zarzuty ws. nagrody jubileuszowej

– Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, tłumaczyła, że na takie rozwiązanie nie ma pieniędzy, a także wskazywała, że prawo nie może działać wstecz. Taka argumentacja była absurdalna, bo tu nie chodzi o żadne prawo wstecz, tylko objęcie nowym rozwiązaniem uprawnionych osób w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 1 września 2025 r. – powiedział z kolei szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Waldemar Jakubowski.

Czytaj też:

Eksperci zakończyli prace. Wiemy, jakie propozycje lektur trafią do MENCzytaj też:

Rewolucja Nowackiej zostanie przekreślona? Ten projekt może namieszać