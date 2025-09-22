Trudny QUIZ ortograficzny. Odpadniesz już na 5. pytaniu!

Po wyjątkowo upalnym jak na wrzesień weekendzie, do Polski zawitała astronomiczna jesień. Na poprawę nastroju przygotowaliśmy kolejny z serii trudnych QUIZÓW językowych.

Test składa się z dziesięciu pytań. Większość z nich zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru. Wasze zadanie jest bardzo proste – musicie zdecydować, która odpowiedź jest poprawna. Możecie zastanawiać się tak długo, jak chcecie, ponieważ czas na udzielenie odpowiedzi nie jest w żaden sposób limitowany. To jak, podejmiecie wyzwanie i spróbujecie zdobyć komplet punktów?