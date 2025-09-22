Quizy

Trudny QUIZ ortograficzny.
Tylko ekspert zdobędzie 10/10

Podejmij wyzwanie!
Twój wynik:

1 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu

znużony
znóżony
znurzony

2 / 10 Prawidłowo napiszemy:

cokół
cokuł

3 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?

szczerzuja
szczeżuja
szczeżója

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

mżonka
mrzonka

5 / 10 Zapis zgodny z zasadami to:

krzta
kszta

6 / 10 Jak napisać bez błędu?

kókułka
kukułka
kukółka

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

tudzież
tudzierz

8 / 10 Jeśli nie chcemy popełnić błędu, to napiszemy:

macież
macierz
maciesz

9 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu

wynórzyć
wynurzyć
wynużyć

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

truht
trucht

