1 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu
znużony
znóżony
znurzony
2 / 10 Prawidłowo napiszemy:
cokół
cokuł
3 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?
szczerzuja
szczeżuja
szczeżója
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
mżonka
mrzonka
5 / 10 Zapis zgodny z zasadami to:
krzta
kszta
6 / 10 Jak napisać bez błędu?
kókułka
kukułka
kukółka
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
tudzież
tudzierz
8 / 10 Jeśli nie chcemy popełnić błędu, to napiszemy:
macież
macierz
maciesz
9 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu
wynórzyć
wynurzyć
wynużyć
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
truht
trucht
