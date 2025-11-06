Decyzja MEN ws. ferii zimowych rozwścieczyła rodziców. „Jedna wielka bzdura”

Zgodnie z rozporządzeniem szefowej MEN ferie zimowe w 2026 r. odbędą się w następujących terminach: 19 stycznia – 1 lutego w woj. mazowieckim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyski i warmińsko-mazurskim; 2 –15 lutego w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim oraz od 16 lutego do 1 marca w woj. podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim, śląskim.

Ze zmian Ministerstwa Edukacji Narodowej nie są zadowoleni rodzice. Zwracają m.in. uwagę na gigantyczne kolejki, niepewne warunki pogodowe w Polsce i rosnące koszty rodzinnych wyjazdów. Krytyczne komentarze pojawiły się też w sieci. Jeden z ojców podał przykład dzieci z rodzin, które chodzą do innych województw. Rodziców nie przekonują też informacje, że zmiany spowodują rozładowanie natężenia ruchu turystycznego.

Rodzice krytykują decyzją MEN ws. ferii zimowych. „Traktowanie ludzi jak stada baranów”

„Z cyklu: traktowanie ludzi jak stada baranów” – to kolejna z ocen. „Ferie od połowy stycznia to jedna wielka bzdura i problem dla organizacji roku szkolnego” – brzmi inny. „Termin od 19 stycznia uważam za najbardziej nietrafiony. Terminy powinny być dwa: luty podzielony na pół. Branża turystyczna sobie poradzi. Ceny wyższe będą po prostu rozciągnięte w krótszym czasie” – czytamy w następnym wpisie.

Przedsiębiorcy jednak również narzekają, że zmiany wprowadzone przez MEN, się na nich odbiją. Niewiele jest głosów, które świadczą o tym, że rodzice z wyrozumiałością podchodzą do nowych zasad. Jedna z matek w rozmowie z natemat.pl oceniła, że „po prostu człowiek będzie musiał się przyzwyczaić”. Format zaproponowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na trzy tury utrzyma się także w 2027 r.

Czytaj też:

Kiedy ferie zimowe? Rodzice już drżą. „Średnie ceny wzrosły o 11 proc.”Czytaj też:

Zakopane przygotowuje się na ferie. Górale zmienią ceny