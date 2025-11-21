Dziewczęta rezygnują z lekcji WF. Mistrzynie sportu ruszają na pomoc

Największe gwiazdy polskiego sportu wezmą udział w finałowym wydarzeniu projektu „Mistrzynie w Szkołach”, stworzonego i prowadzonego przez jedyną polską mistrzynię olimpijską w pływaniu – Otylię Jędrzejczak.

Jak podaje RMF 24, w poniedziałek w Warszawie ponad czterysta uczennic stołecznych placówek spotka się z pięcioma wybitnymi zawodniczkami, z których cztery zdobywały medale igrzysk olimpijskich.

Akcja „Mistrzynie w Szkołach”. Dlaczego powstała?

Projekt ma na celu zwiększenie udziału dziewcząt w lekcjach wychowania fizycznego, zwłaszcza w ostatnich klasach szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Z badań wynika, że to właśnie wśród uczennic w tym wieku niechęć do zajęć sportowych i liczba zwolnień są najwyższe. – Musimy z tym walczyć i przekonywać dziewczyny, że popełniają wielki błąd, podobnie jak ich rodzice, którzy zgadzają się na zwolnienia z wf. Aktywność fizyczna to prosta droga do zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, to droga do szczęścia. Nie wolno tego lekceważyć – podkreśla Jędrzejczak.

W poniedziałkowych zajęciach, oprócz organizatorki, wezmą udział: mistrzyni olimpijska w wioślarstwie Magdalena Fularczyk-Kozłowska, srebrna medalistka igrzysk w lekkoatletyce Anna Kiełbasińska, brązowa medalistka olimpijska we wspinaczce sportowej Aleksandra Kałucka oraz jej siostra Natalia – mistrzyni świata, Europy i triumfatorka igrzysk europejskich.

Jędrzejczak podkreśla, że siła projektu tkwi nie tylko w sportowych sukcesach. – To jest niesamowity zestaw mistrzyń, bo to nie tylko dziewczyny, które osiągnęły sportowy sukces, ale przede wszystkim kobiety z ciekawą historią. (…) Każda z nas ciężko zapracowała na sukces i warto posłuchać, z czym to się wiązało – dodaje.

Zajęcia w Warszawie. Trening, inspiracja i spotkanie z mistrzyniami

Finałowa lekcja odbędzie się 24 listopada w hali sportowej LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. generała Władysława Andersa przy ulicy Konwiktorskiej 5/7.

Uczestniczki najpierw wezmą udział w treningu prowadzonym przez znaną trenerkę personalną Klaudię Koźbiał, a później wysłuchają historii mistrzyń oraz będą miały możliwość zadawania pytań i zdobycia autografów. Każda z uczennic otrzyma pakiet startowy ufundowany przez sponsorów, w tym firmę TZMO S.A., właściciela marki Bella.

Warszawska odsłona wydarzenia to siódma i zarazem ostatnia w tym roku. Wcześniej projekt zawitał do Zduńskiej Woli, Bydgoszczy, Błonia, Siewierza, Zakopanego oraz Katowic. Tegoroczne działania w stolicy są finansowo wspierane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście.

