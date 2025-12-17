Sławek Uniatowski z nagrodą „Wprost” – Artysta Roku 2025

Sławek Uniatowski to jeden z najbardziej charyzmatycznych głosów współczesnej polskiej sceny. Swoją muzyką łączy pokolenia, pokazując, że wysoka jakość i styl wciąż mogą być magnesem dla publiczności. Na początku grudnia odebrał platynową płytę za wydany w 2018 roku album Metamorphosis. Ostatnią płytę Uniatowski samodzielnie zaaranżował i wyprodukował. Teraz dołączył do grona Tuz Biznesu – otrzymał nagrodę w kategorii Artysta Roku.

Rozmawialiśmy z nim z okazji tej gali o najnowszej jego płycie, platynowej płycie Metamorphosis oraz źródłach tych sukcesów.

– Część ludzi mówi mi, że Sławek ciężko zapracowałeś sobie na to wszystko co masz, a ja wtedy najczęściej odpowiadam, że najcięższą pracą był okres kiedy ja nie miałem pracy. To było jakieś 10 lat temu, miałem niekorzystany kontrakt z moją wytwórnią. Potem się wydostałem z kontraktu i dlatego dziś mogę prężnie działać – powiedział nam artysta

Pełna rozmowa z Wprost: