Ten ruch wywołał chaos w polskich szkołach, nowe przypisy wchodzą 1 stycznia. Jest komunikat MEN

MEN opublikowało komunikat ws. wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie od 1 stycznia 2026 r. Pieniądze będą przysługiwały w każdym przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.

Chodzi o różne przypadki nieodbycia zajęć z przyczyn leżących po stronie szkoły, np. z powodu nieobecności ucznia na zajęciach prowadzonych z nim indywidualnie, wyjazdu klasy na wycieczkę itp. Warunkiem zachowania prawa do wynagrodzenia jest pozostawanie nauczyciela w tym czasie w gotowości do realizacji tych zajęć – tłumaczy Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Sprawa rozliczania godzin ponadwymiarowych. MEN opublikowało specjalny komunikat

„W celu uniknięcia wątpliwości, czy jest możliwe przydzielenie nauczycielowi pozostającemu w gotowości do pracy realizacji w tym czasie innych zadań, doprecyzowano, że nauczycielowi można przydzielić do realizacji w czasie, w którym zostały zaplanowane godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze lub wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów” – czytamy.

W czasie, gdy nauczyciel z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie realizował godzin ponadwymiarowych, będzie mógł mieć przydzielone do realizacji różne zajęcia z uczniami lub na ich rzecz. Podczas zaplanowanych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi będzie można powierzyć też realizację doraźnych zastępstw. Wtedy będzie on realizował te godziny w ramach wynagrodzenia przysługującego za godziny ponadwymiarowe.

Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce uniknąć wątpliwości

Aby nie budzić wątpliwości, doprecyzowano też przepis Karty Nauczyciela, że pomniejszanie pensum przy wyliczaniu godzin ponadwymiarowych obejmuje także tygodnie, w których przypadają dni, w których dla nauczyciela nie zaplanowano zajęć. Przepisy będą miały zastosowanie do ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, przypadające do realizacji począwszy od 1 września 2025 r.

Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciele nie otrzymali wynagrodzenia, będzie wypłacane do 6 lutego 2026 r. W celu ułatwienia stosowania niniejszych przepisów MEN w załączeniu na swojej stronie internetowej zamieściło odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawiać w tym zakresie.

