Niesamowity sukces polskiej nauczycielki. „Pierwszy raz w historii”

„Polska nauczycielka Ewa Drobek została ogromnie doceniona w konkursie World Teacher Prize – »Nauczycielskim Noblu« – gdzie znalazła się w gronie 10 finalistów. Brawa dla Rouben Nagi z Indii, która wygrała w tym roku! Pani Ewie oraz wszystkim polskim nauczycielkom i nauczycielom życzę siły, energii i wiary we własne możliwości. To Wy tworzycie przyszłość” – napisała w mediach społecznościowych szefowa MEN Barbara Nowacka.

Minister edukacji narodowej była obecna na uroczystej gali w Dubaju. Resort podkreślił, że „to pierwszy raz w historii, gdy nauczycielka z Polski osiągnęła tak wysoki wynik w tym prestiżowym, międzynarodowym konkursie”. W poprzednich latach w najlepszej 50. znajdowali się: Jolanta Okuniewska (2016), Mariusz Zyngier (2017), Magdalena Dygała (2019), Przemysław Staroń (2020) i Marek Grzywna (2025).

Ewa Drobek w TOP 10 Global Teacher Prize. Wygrała Rouben Nagi z Indii

Nagi w ciągu ostatnich 20 lat pomogła włączyć ponad milion dzieci do formalnego systemu edukacji poprzez wykorzystanie sztuki. „Poprzez swoją organizację stworzyła ponad 800 ośrodków edukacyjnych w całych Indiach – bezpiecznych, inspirujących miejsc w ponad 100 slumsach i wioskach, gdzie dzieci, które nigdy nie chodziły do szkoły, mogą rozpocząć zorganizowaną naukę i zostać wprowadzone z powrotem do głównego nurtu edukacji” – wyjaśniono.

Zwyciężczyni na co dzień przekształca opuszczone ściany w interaktywne murale na świeżym powietrzu, które uczą czytania, pisania, matematyki, nauk ścisłych, higieny, historii, świadomości ekologicznej i odpowiedzialności społecznej. Te murale są salami lekcyjnymi na świeżym powietrzu, które zachęcają dzieci do nauki i angażują rodziców. Nagi w ramach nagrody otrzyma milion dolarów.

