Kierownictwo MEN jeździ po Polsce. W środowisku wrze. „To raczej akcja promocyjna”

W połowie stycznia Barbara Nowacka ogłosiła trasę „Kierunek: Kompas Jutra”. Podczas spotkań z pracownikami szkół w całej Polsce szefowa MEN (lub pozostali przedstawiciele kierownictwa resortu) opowiadała będzie o nowej reformie. Zmiany stopniowo wchodziły będą w życie od września (w roku szkolnym 2026/2027).

W połowie stycznia ministra edukacji narodowej odwiedziła jedną z podstawówek w Ziemi Lubuskiej. Przekonywała tam, że Kompas Jutra nie wiąże się z rewolucją. Spotkań takich z nauczycielami i dyrekcją MEN planuje co najmniej 70 – podaje dziennik „Gazeta Wyborcza”. W terminie do końca czerwca.

„Zależy nam, aby dowiadywali się, na czym naprawdę polega ta reforma”

W Lubrzy Nowacka mówiła, że zaczęła trasę od mniejszej miejscowości, bo resortowi zależy, by „dotrzeć do wszystkich”. – Chcemy pokazać, czym naprawdę jest ta reforma – podkreśliła. Kierownictwo odwiedziło już miejscowości na: Śląsku (np. Chorzów), Wielkopolsce (Nowy Tomyśl) czy Podkarpaciu (Leżajsk). To wszystko w dwa tygodnie. Rzeczniczka prasowa MEN przekazała, że politycy odbyli kilkanaście spotkań. – Udział wzięło w nich ponad trzy tysiące nauczycieli i nauczycielek – ujawniła Ewelina Gorczyca (cytat za „GW”).

Szefowa resortu chce, by każde takie spotkanie przygotowywało szkoły na „dobre i potrzebne zmiany”.

Rzeczniczka podkreśliła zaś, że ministerstwu zależy, by „szeroko informować nauczycieli” ws. nowych przepisów. – Zależy nam, aby dowiadywali się oni, na czym naprawdę polega reforma, bezpośrednio od kierownictwa MEN. Te spotkania to przede wszystkim rozwiewanie wątpliwości, rzetelna informacja i realna przestrzeń do dialogu – wskazała.

A co na to eksperci? MEN bywa krytykowane za swoje działania.

W opinii prezeski fundacji Przestrzeń dla Edukacji trasa po Polsce „to raczej akcja promocyjna”. – Bardzo miły gest, ludzkie oblicze urzędu. Łatają wcześniejsze niedostatki komunikacyjne. To nowość, aktywna postawa wchodzenia w środowisko. Ministra Nowacka robi to bezpośrednio – tak jak obiecała. Zdecydowanie od tego powinna zacząć reformowanie. A nie od zakazu zadań domowych – wskazała ekspertka (cytat za „GW”).

Katarzyna Lubnauer spotkała się z nauczycielami. Wyjaśniała, co na celu mają zmiany

2 lutego (w poniedziałek) Katarzyna Lubnauer oraz Maciej Jakubowski – szef Instytutu Badań Edukacyjnych – spotkali się z nauczycielami i dyrekcją z Wielkopolski.

Sekretarz stanu tłumaczyła w Kaliszu, że celem zmian jest to, by uczniowie i prowadzący lekcje mieli więcej czasu na zajęcia praktyczne.

