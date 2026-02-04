Opóźnienia pociągów na Mazowszu. Doszło do awarii

W środę po południu, w obrębie stacji Polskich Kolei Państwowych w Wesołej, zepsuła się KM-ka. To nie wszystko, bo awarię kolejnej KM-ce stwierdzono także na stacji PKP w Pruszkowie.

Pojawiają się informacje o utrudnieniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – m.in. na odcinku trasy kolejowej Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna. Dotyczą każdego z przewoźników – podaje SKM Info.

Ważne informacje dla pasażerów

Stacja TVN24 zwróciła się do Polskich Linii Kolejowych z prośbą o komentarz.

Pracownik PLK – Karol Jakubowski – potwierdził medialne doniesienia. – Zarówno na stacji Warszawa Wesoła oraz w Pruszkowie doszło do awarii pociągów Kolei Mazowieckich. Wystąpiły utrudnienia – poinformował.

Jak dodał, „w przypadkach obu awarii nie było przerwy w ruchu na linii kolejowej”. Przekazał ponadto, że „na linii kolejowej na Rembertów, jak i na Grodzisk Mazowiecki, jest przywracany rozkładowy ruch pociągów”.

Pociągi SKM linii S2 poodwoływane

4 lutego Facebooka zalała seria komunikatów prasowych.

„Pociągi SKM linii S2 mogą być opóźnione w obu kierunkach powyżej 30 minut” – podał SKM Info. Ponadto pociąg SKM linii S2 „o numerze 97240/1 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godzinie 14:56) do stacji Sulejówek Miłosna – został odwołany na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna”. To samo tyczy się kolejnego, ale w odwrotnym kierunku (na odcinku Sulejówek Miłosna – Warszawa Rembertów). To skład „o nr 10848/9 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 16:12) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina”.

Wkrótce pojawił się kolejny post.

Pociąg SKM linii S2 „o nr 97244/5 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 15:56) do stacji Sulejówek Miłosna – został odwołany na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna”, tak samo jak skład „o nr 10852/3 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 17:12) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina”, ale na odcinku Sulejówek Miłosna – Warszawa Rembertów.

Awaria zażegnana. Utrudnienia w ruchu linii S1

Godzinę temu portal SKM Info przekazał, że „około godz. 16:55 usunięto awarię taboru Kolei Mazowieckich na stacji Warszawa Rembertów”.

„Trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów SKM linii S2 w obu kierunkach” – czytamy.

Kilka minut temu na Facebooku gruchnęła jednak wiadomość dotycząca linii S1. „Z powodu wypadku z udziałem człowieka, na odcinku Warszawa Falenica – Warszawa Wawer występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut” – dowiadujemy się z wpisu.

