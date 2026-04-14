Biskupi oburzeni zmianami w polskich szkołach. „Naruszenie zasad”

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski opublikowała oficjalne oświadczenie w sprawie edukacji zdrowotnej. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedmiot od 1 września 2026 ma być obowiązkowy. Nie będą obowiązkowe natomiast zajęcia dotyczące wychowania seksualnego.

Biskupi skierowali apel do instytucji państwowych, a także rodziców dzieci i młodzieży. Ich zdaniem konieczny jest „szeroki i rzetelny dialog” między podstawowymi podmiotami wychowania – KEP wymienia wśród nich szkołę, rodzinę, Kościół katolicki i inne Kościoły i związki wyznaniowe.

Kościół ma solidne wątpliwości

Według Komisji, wprowadzenie edukacji zdrowotnej w obecnej formie budzi poważne zastrzeżenia, szczególnie jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe oraz wpływ programu na wartości związane z rodziną.

Jak zaznaczono, „w obecnym kształcie Edukacja zdrowotna nie powinna być przedmiotem obowiązkowym, nawet jeśli wyłącza się w programie z obowiązkowych treści zakres zdrowia seksualnego”.

Komisja podkreśla też, że nawet po wyłączeniu z programu treści dotyczących wychowania seksualnego, nadal pozostają elementy, które – jej zdaniem – „nie respektują należycie wartości małżeństwa i rodziny”.

Biskupi przypominają o prawach rodziców

Biskupi zaznaczają, że zgodnie z Konstytucją RP to rodzice mają podstawowe prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

W oświadczeniu wskazano, że „państwo powinno to prawo szanować i wspierać, a nie ograniczać poprzez narzucanie jednolitej, obowiązkowej wizji edukacyjnej w tak wrażliwej sferze, jak wychowanie do zdrowia i kształtowanie relacji międzyludzkich”.

Komisja uważa, że brak możliwości zwolnienia ucznia z zajęć na wniosek rodziców może naruszać tę zasadę.

Biskupi zwracają też uwagę, że według dostępnych danych około 70 procent rodziców i pełnoletnich uczniów nie zdecydowało się na ten przedmiot w obecnym roku szkolnym, gdy był on nieobowiązkowy.

KEP z apelem o „rozważne i roztropne decyzje”

Na zakończenie Komisja skierowała zaapelowała do instytucji państwowych, a także rodziców dzieci i młodzieży o „rozważne i roztropne decyzje wobec obowiązkowej Edukacji zdrowotnej wprowadzanej do polskich szkół”.

Dokument podpisał biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

