Nowoczesne metody kształcenia, czyli jakie?

70 proc. respondentów miało okazję uczestniczyć w zajęciach opartych na

pracy grupowej

i zaledwie co piąty badany uważa tę metodę za nieskuteczną. Podobnie z

burzą mózgów

– z tym sposobem nauki zetknęła się zdecydowana większość użytkowników naszego serwisu, którzy odpowiedzieli na pytania ankiety (67 proc.) i nie przypadła ona do gustu zaledwie 10 proc. z nich.

Zajęcia prowadzone na odległość

nie są już tak powszechnie stosowane. Aż 42 proc. internautów nigdy nie uczestniczyło w tego typu zajęciach. Mimo to aż 71 proc. jest zdania, że metoda ta jest skuteczna. Również

wykłady transmitowane w telewizji edukacyjnej

należą do rzadkości. Miało z nimi kontakt niecałe 40 proc. respondentów. Jednak internauci są do nich nastawieni bardziej sceptycznie niż do edukacji na odległość. W ich skuteczność wierzy mniej niż połowa (42 proc.). Okazuje się, że również więcej osób nigdy nie uczestniczyło w

zajęciach prowadzonych na żywo w Internecie

(57 proc.) niż brało w nich udział (42 proc.), jednak zdecydowanie więcej wierzy w ich efektywność (67 proc.). Z kolei z

prezentacją multimedialną

zetknęło się 60 proc. i aż 70 proc. uważa że przynosi ona dobre efekty.

Zarówno

symulacja komputerowa

, jak i

case study

są narzędziami, które znalazły swoje miejsce we współczesnej edukacji. Pierwszego z nich doświadczyło 57 proc. naszych internautów, drugiego - 53 proc.. Oba cieszą się opinią skutecznych (odpowiednio 75 i 85 proc. głosów na tak). Jeśli chodzi o

zajęcia zilustrowane filmowo/ wideo

, tyle samo osób miało z nimi kontakt, co i nigdy się z nimi nie zetknęło, jednak zdecydowana większość uważa je za efektywne (82 proc.).

Nasi internauci zauważyli jednak, że są zajęcia, które lepiej prowadzić w tradycyjny sposób. Na przykład doświadczenia z chemii trudno przeprowadzić przez Internet.

Inny użytkownik wyraził opinię, że skuteczność nowoczesnych rozwiązań w edukacji zależy w dużej mierze od tego, jak prowadzone są zajęcia, a nie od tego, jakich narzędzi się używa. "Można stosować nawet najlepsze technologie, ale jeśli nauczyciel nie będzie miał odpowiedniego przygotowania, to nici z nauki. W Polsce ciągle uczy się za mało nowocześnie. Nauczyciele nie wiedzą po prostu, jak to robić, jak przyciągnąć uwagę uczniów", napisał internauta.