Do 23 tys. Polaków rozesłano nietypowe listy. Będą pytani o prywatne sprawy

Do 23 163 gospodarstw domowych w Polsce wysłano pisma od Głównego Urzędu Statystycznego. Wylosowani obywatele informowani są w nich o nadchodzącym badaniu, w którym mogą wziąć udział. Ankieta jest nietypowa, ponieważ mogą paść pytania nawet o takie kwestie, jak poziom i źródła dochodów, stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb, opiekę formalną nad dziećmi, stan zdrowia czy aktywność na rynku pracy.

Ankieterzy GUS mogą odwiedzić nas w domu

„Wszystkie przekazane przez Państwa informacje są objęte tajemnicą statystyczną” – zapewnia GUS w liście, pod którym musi widnieć popis szefa tej instytucji. Wszystkie pytania związane są z Europejskim badaniem warunków życia, które potrwa do 28 czerwca.

W ramach badania ankieter może w pierwszej kolejności skontaktować się z nami osobiście lub za pośrednictwem telefonu. Następnie wywiad prowadzony będzie w jednej z trzech form:

wywiad bezpośredni przeprowadzony przez ankietera statystycznego,

wywiad telefoniczny,

samospis internetowy (w zakresie pytań z formularza indywidualnego).

W związku z licznymi przypadkami oszustw na terenie naszego kraju, należy uważnie sprawdzić tożsamość ankietera. Powinien on mieć przy sobie legitymację ze zdjęciem, która upoważniać będzie go do zadania odpowiednich pytań. Ankieter musi być pracownikiem urzędu statystycznego z właściwego województwa.

Jak sugeruje GUS, w trakcie kontaktu z ankieterem można sprawdzić, czy w danym okresie w ogóle przeprowadzane jest konkretne badanie. Zrobimy to, odwiedzając stronę GUS „Program badań statystycznych statystyki publicznej”. Można też zweryfikować tożsamość ankietera, dzwoniąc do urzędu pod numer 52 36 69 482.

