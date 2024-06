Szef PKW na pierwszej konferencji. „To pierwszy raz się zdarzyło”

Szef PKW poinformował na pierwszej konferencji prasowej, że nie było żadnych informacji o zakłóceniu w jakimkolwiek lokalu wyborczym. Sylwester Marciniak ocenił, że „jeśli chodzi o incydenty, to pierwszy raz się zdarzyło, że po sześciu godzinach od obowiązywania ciszy wyborczej meldunek był zerowy”. – Nie pamiętamy tak spokojnych wyborów – ocenił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Wybory do europarlamentu 2024. Pierwsza konferencja Państwowej Komisji Wyborczej

Z meldunku zgodnie ze stanem na godz. 6.00 wynika, że nie odnotowano żadnych przestępstw. Łącznie odnotowano 13 wykroczeń na 32 tys. obwodów do głosowania. Pięć wykroczeń dotyczyło umieszczania plakatów bez zgody właściciela oraz zniszczenia plakatów. Osiem wykroczeń dotyczyło naruszenia ciszy wyborczej i niedozwolonego umieszczania plakatów.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego wspomniała m.in., że w niektórych komisjach trzeba było uzupełniać skład komisji, w jednej doszło do awarii prądu, ale nie wpłynęło to na głosowanie. Część osób, które dopisały się do spisu w innym kraju, pozostały tam zapisane, o czym się dowiadywały z odwodowej komisji wyborczej. Magdalena Pietrzak wspomniała też, że wpłynęły pierwsze zagraniczne protokoły wyborcze.

Więcej informacji wkrótce.