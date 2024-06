NA ŻYWO: Wybory do PE 2024. Polacy wybierają nowych europosłów

7:00 O godz. 7.00 zostały otwarte lokale wyborcze. 6:00 Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?



W wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymamy jedną kartę do głosowania. Aby oddać ważny głos, trzeba postawić znak X przy nazwisku wybranego kandydata.



Można zaznaczyć tylko jedno nazwisko, a osoby, które wybiorą kilku kandydatów, postawią przy wybranym nazwisku znaczek czy kółko, oddadzą nieważny głos



Wybory do Parlamentu Europejskiego. Na ilu kandydatów można głosować?



Już za godzinę zostaną otwarte lokale wyborcze. Do której godziny można głosować?



W Polsce wybierzemy 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5 proc. głosów.



Specyfiką wyborów do Parlamentu Europejskiego jest to, że poszczególnym okręgom nie jest przydzielona z góry liczba mandatów do obsadzenia. Może się zdarzyć, że przy niskiej frekwencji w danym okręgu żaden z kandydatów nie uzyska mandatu.

9 czerwca w Polsce odbywają się wybory do PE. Tym samym przed nami kolejne polityczne emocje. Po jesiennych wyborach parlamentarnych i wiosennych samorządowych, przyszłą kolej na wybór nowych europosłów. Polskę będzie reprezentować w Parlamencie Europejskim w Brukseli 53 eurodeputowanych.

Wybory do PE. Podział mandatów

W niektórych krajach członkowskich nie ma podziału na okręgi – poszczególne partie wystawiają ogólnokrajowe listy. W Polsce mamy 13 okręgów wyborczych. W podziale mandatów będą brały udział te komitety wyborcze, które w skali całego państwa przekroczą 5 proc. próg wyborczy. Pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów ma ten kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów. Nie musi być to osoba z pierwszego miejsca.

Co ciekawe, w przypadku wyborów do PE nie ma odgórnie ustalonej liczby mandatów dla poszczególnych okręgów wyborczych. teoretycznie możliwa jest sytuacja, że przy niskiej frekwencji w danym okręgu żaden z kandydatów nie uzyska mandatu.

Wybory do PE. Jak oddać ważny głos?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymamy jedną kartę do głosowania. Aby oddać ważny głos, trzeba postawić znak X przy nazwisku wybranego kandydata. Można zaznaczyć tylko jedno nazwisko, a osoby, które wybiorą kilku kandydatów, postawią przy wybranym nazwisku znaczek czy kółko, oddadzą nieważny głos.

Wybory do PE. Do której będą otwarte lokale wyborcze?

Lokalne wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7. Ważne głosy będzie można oddawać do godziny 21. Jeśli wyborcy zechcą oddać głos po wyznaczonej godzinie będzie taka możliwość, ale jest jeden warunek: przed wybiciem 21:00 będą znajdować się w kolejce do lokalu wyborczego.

Szefowa KBW przekazała, że w całym kraju utworzono 31 525 obwodów głosowania, w których będzie pracować ponad 260 tys. osób. Ponadto, utworzono 7 obwodów głosowania na polskich statkach morskich oraz 299 obwodów za granicą.

