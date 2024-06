– Dziesięć lat, dokładnie dziesięć lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium. Jestem tak szczęśliwy. Jestem bardzo wzruszony. Mimo niełatwych czasów, mimo tego, że może nasi wyborcy chcieliby więcej, szybciej, ale dziś mam poczucie wielkiej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych miesięcy – to pierwsze słowa Donalda Tuska po ogłoszeniu wyników exit poll wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wkrótce więcej informacji.