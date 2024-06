Pierwsze dane PKW o frekwencji. Wymowny wynik w porównaniu do poprzednich wyborów

Według szefa PKW do urn wyborczych na godz. 12. udało się 11,66 proc. osób uprawnionych do głosowania. To wynik o prawie trzy punkty procentowe niższy niż pięć lat temu.

Sylwester Marciniak na drugiej konferencji PKW poinformował m.in. o frekwencji w wyborach do europarlamentu z godz. 12. Wyniosła ona 11,66 proc. Dla porównania pięć lat temu wyniosła 14,39 proc. – W wyborach samorządowych, które się odbyły 7 kwietnia, w pierwszej turze frekwencja wyniosła 16,52 proc., a w wyborach ostatnich do Sejmu w 2023 roku w październiku o tej porze wynosiła frekwencja 22,59 proc. – przypomniał Szef Państwowej Komisji Wyborczej. Następnie Marciniak przeszedł do zbiorczych informacji według okręgów wyborczych. Najwyższa frekwencje jeśli chodzi o województwa, miała miejsce w okręgu obejmującym Mazowsze – 13,92. Drugie miejsce przypadło okręgowi obejmującemu woj. łódzkie – 12,39 proc., a trzecia pozycja okręgowi obejmującemu jednocześnie woj. małopolskie i świętokrzyskie – 12,13 proc. Wybory do europarlamentu. PKW podała pierwsze dane o frekwencji Z kolei na drugim biegunie jeśli chodzi o najmniejszą frekwencję, znalazł się okręg obejmujący woj. wielkopolskie – 10,57 proc., potem okręg obejmujący woj. lubelskie – 10,62 proc. oraz okręg obejmujący woj. dolnośląskie i opolskie – 11,15 proc. Dalej szef PKW podał frekwencję dla województw. Najlepsze pod tym względem okazały się: małopolskie (12,80 proc.), mazowieckie (12,66 proc.) i łódzkie (12,39 proc.). Najsłabiej wypadły województwa: opolskie (9,87 proc.), świętokrzyskie (10,29 proc.) i wielkopolskie (10,57 proc.). Frekwencja w wyborach do PE. W Krynicy Morskiej zagłosowało ponad 45 proc. osób Jeśli chodzi o miasta wojewódzkie, najlepiej wyglądały: Toruń (14,41 proc.), Bydgoszcz (14,40 proc.) oraz Łódź (14,35 proc.). Najniższa frekwencja to: Gdańsk (10,91 proc.), Gorzów Wielkopolski (12,62 proc.) oraz ex aequo Kielce i Kraków – po 12,69 proc. Najwięcej głosów w całej Polsce oddano na razie w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie) – 45,17 proc. a najmniej w gminie Radłów (woj. opolskie) – 4,47 proc. Konrad Składowski ocenił, że „głosowanie przebiega w wyjątkowo spokojne atmosferze”. Na podstawie danych z policji na moment składania meldunku odnotowano jedynie jedno przestępstwo. Chodzi o pijanego męża zaufania w woj. warmińsko-mazurskim. – To już nasza taka tradycja – skomentował członek PKW. Wykroczeń łącznie było 20. W sumie liczba zdarzeń była mniejsza niż podczas wyborów pięć lat temu. Następna konferencja odbędzie się o godz. 18.30. Czytaj też:

Szef PKW na pierwszej konferencji. „To pierwszy raz się zdarzyło”Czytaj też:

NA ŻYWO: Wybory do PE 2024. Polacy wybierają nowych europosłów