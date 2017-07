Kaczmarski odkrywany na „Nadziei”

W konkursie wystartowało 24 wykonawców.m.in. z Krakowa, Torunia, Gdańska, Dąbrowy Górniczej, Szczecina, Słupska, Warszawy.

Jury konkursu w składzie: Marcin Kunicki, Elżbieta Adamiak, Grzegorz Tomczak i Magdalena Kawczyńska postanowiło przyznać I miejsce Zuzannie Wiśniewskiej z Torunia. Zwyciężczyni przypadła nagroda w wysokości 17 tys. zł ufundowana przez Piotra Glińskiego-Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezesa TVP Jacka Kurskiego i Fundację PZU.

II miejsce i 9 tys. zł zdobyła Magdalena Fennig z Krakowa.

III miejsce i 6 tys. zł przypadło Grzegorzowi Grunwaldowi z miejscowości Dębska Kuźnia k. Opola.

Jury przyznało wyróżnienia następującym wykonawcom: Izabeli Szafrańskiej z Białegostoku, Bartoszowi Kaiserowi z Gdańska,, Szymonowi Bruckiemu z Torunia i Marcinowi Gąbce.

Nagrodę Publiczności otrzymał zespół Patka i Wilgoccy.

Nagrodę Specjalną im. Władysława Stasiaka ufundowaną przez Barbarę Stasiak otrzymała Zuzanna Wiśniewska.

Nagrodę Polonii w Niemczech trafiła do Elżbiety Lewak z Warszawy.

Dla Kaczmarskiego literatura była niewyczerpanym źródłem inspiracji. Dość wspomnieć songi nawiązujące do Prusa, Sienkiewicza czy Hugo. Drugim polem twórczych zainteresowań i poszukiwań barda było malarstwo – publiczność mogła zatem zobaczyć premierowy program przygotowany specjalnie na tegoroczną „Nadzieję” pt. „Galeria Sztuki- Kaczmarski”. w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego z Gdyni inspirowany dziełami mistrzów malarstwa polskiego i obcego. Piosenki autorstwa Jacka Kaczmarskiego porwały publiczność festiwalową w podróż o zmaganiach człowieka z odwiecznymi dylematami moralnymi zarówno w czasach stabilizacji, przełomów, jak i kryzysów wartości.

Malarskim tropem patrona festiwalu poszedł również Jacek Bończyk, który na zakończenie "Nadziei" przedstawił wyreżyserowany przez siebie spektakl Teatru Ateneum "Jacek Kaczmarski - lekcja historii". Każda pieśń z tego programu to inny obraz: Bruegla, Vermeera, Malczewskiego, Witkacego. Każdy obraź to bogactwo skojarzeń i przeżyć. Bończyk potrafił to dostrzec i przekazać kołobrzeskiej publiczności w interpretacji brawurowej i nagrodzonej owacją na stojąco.

Przypomnijmy, że organizatorem Festiwalu była Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego. Partnerzy wydarzenia: Gmina Miasto Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Fundacja PZU oraz Totalizator Sportowy Sp. z o.o. LOTTO, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

Festiwal Nadzieja został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasto Kołobrzeg, Fundacji PZU oraz Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS im. Andrzeja Szczypiorskiego.

Sponsorami Festiwalu są: Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku i drukarnia Origami w Gdańsku.