FestMakabra 2

GŁOSY ZE ŚCIANY

Tytuł oryginalny: „Voice from the Stone”, USA, Włochy 2017 | thriller, 94 min.

Emilia Clarke (Daenerys z „Gry o tron”) i Marton Csokas („Sin City 2: Damulka warta grzechu”) w mrocznej i pełnej suspensu gotyckiej opowieści o strachu, tajemnicy i romansie, osadzonej w toskańskim zamku w latach 50-tych. Film porównywany przez krytyków m.in. do „Sierocińca”, twórczości Alfreda Hitchcocka i Edgara Allana Poego. Na ścieżce dźwiękowej „Głosu z kamienia” znalazł się m.in. utwór skomponowany przez charyzmatyczną wokalistkę zespołu Evanescence, Amy Lee.

Toskania, lata 50. Do okazałego zamku przybywa ambitna pielęgniarka Verena (Emilia Clarke, „Gra o tron”), by zaopiekować się młodym Jakobem (Edward Dring), który po śmierci matki przestał mówić. Żyjąc z ojcem (Marton Csokac, „Władca pierścieni”) w rozległej kamiennej posiadłości, chłopiec nie tylko odmawia jakiejkolwiek rozmowy, ale sprawia wrażenie, jakby był pod wpływem tajemniczego uroku, rzuconego przez złowieszczą istotę. Aby uratować chłopca Verena musi stawić czoła potężnym siłom, kryjącym się w murach zamku.

Głosy prasy: "Emilia Clarke jest hipnotyzująca" – Coming Soon // "Film oferuje przeżycia na miarę Innych, Labiryntu fauna czy Sierocińca" – Dread Central // "Fascynujący thriller" - Red Carpet Crash // "Dreszcze jak z filmów Hitchcocka" - Washington Post // "Wyczekiwany powrót estetyki klasycznych filmów" – Sam Raimi // "Magnetyzująco nastrojowa, hitchcockowska wariacja na temat Jane Eyre" – Minnesota Star Tribune

SZKLANA TRUMNA

Tytuł oryginalny: “El ataúd de cristal”, Hiszpania 2016 | horror, 75 min.

Klaustrofobiczny, koncertowo zagrany i wizualnie wysmakowany hiszpański horror o cenionej aktorce, która spędzi zamknięta w limuzynie najgorszą noc swojego życia. Wcielająca się w główną rolę, popularna prezenterka telewizyjna i aktorka Paola Bontempi serwuje widzom aktorski popis najwyższych lotów, tworząc jedną z najbardziej soczystych i przekonujących heroin kina grozy ostatnich lat. Reżyser „Szklanej trumny”, Haritz Zubillaga, autor m.in. wielokrotnie nagrodzonego krótkiego horroru „Martwe godziny” znalazł się na liście „dziesięciu wschodzących gwiazd hiszpańskiego kina” sporządzonej przez prestiżowy magazyn Variety. Film zdobył nagrody dla najlepszego reżysera, najlepszej aktorki i najlepszego filmu na kanadyjskim festiwalu horrorów Fright Nights, a jego triumfalny obieg festiwalowy wciąż trwa.

Elegancko ubrana aktorka (Paola Bontempi) wsiada do luksusowej limuzyny, która ma ją zawieźć na uroczystą galę. Po chwili szyby ciemnieją, telefon traci zasięg, a drzwi zatrzaskują się. Z głośników dobiega przerażający, zmodulowany głos, informujący o regułach gry. Jeśli kobieta chce przeżyć, musi posłusznie wykonywać kolejne, budzące moralne opory polecenia porywacza.

Głosy Prasy: "Mistrzowsko zrealizowany mroczny thriller" – Marc Fusion // "Fantastyczna rola Paoli Bontempi" – The Hollywood News // "Styl filmowania i światło są odurzające" – Beneath The Underground // "Odważny debiut i ciekawy pomysł na film z ograniczonym budżetem" – Eye For Film

OKRĘT STRACHU

Tytuł oryginalny: “Mo Lun”, Chiny 2016 | horror, 90 min.

Dynamiczny i brutalny chiński horror surwiwalowy o grupie ludzi walczącej o przetrwanie na pokładzie naszpikowanego pułapkami statku. Film zbudowany z najlepszych elementów kultowych serii horrorów „Piła” i „Cube”. W roli głównej występuje Ruby Lin („The House That Never Dies”) – popularna w Azji aktorka nazywana chińską królową krzyku.

Młoda Liu Chenchen (Ruby Lin) buntuje się przeciwko swojej zamożnej rodzinie i wraz z chłopakiem postanawia wziąć udział w rejsie statkiem, na pokładzie którego odbędzie się wyjątkowa gra z wysoką nagrodą finansową. Jednak to, co z początku zapowiadało się na wyśmienitą zabawę, okazuje się w śmiertelną grą o życie, której uczestnicy rzuceni są w sam środek tajemniczego świata intryg. Gdy zmyślne i doskonale zakamuflowane pułapki idą w ruch, brutalnie eliminując kolejnych pechowców, Liu wraz z garstką ocalałych musi zrobić wszystko, żeby przetrwać.

Głosy prasy: "Wciągający slasher" – Asian Film Strike

PAMIĘTAM CIĘ

Tytuł oryginalny: “Ég man þig”, Islandia 2017 | horror/thriller, 105 min.

Mroczna ekranizacja bestsellerowej powieści grozy Yrsy Sigurðardóttir, zwanej królową islandzkiego kryminału. Jeden z największych hitów frekwencyjnych w Islandii, który przez trzy tygodnie od premiery był najpopularniejszych tytułem na lokalnym rynku. Połączenie mroźnego, skandynawskiego dreszczowca z opowieścią o nawiedzonym domu i ghost story. W jednej z głównych ról występuje podbijający Hollywood islandzki aktor Jóhannes Haukur Jóhannesson – znany z ról w kinowym hicie „Atomic Blonde” i serialu HBO „Gra o tron”.

Po samobójczej śmierci starszej kobiety w kościele, nowy psychiatra, Freyr (Jóhannes Haukur Jóhannesson), odkrywa, że zmarła miała obsesję na punkcie zaginionego przed trzema laty ośmioletniego chłopca. W tym samym czasie troje przybyszów z miasta przyjeżdża odrestaurować stojący na uboczu opuszczony dom, w którym z czasem zaczyna dochodzić do przerażających zdarzeń. Obie historie splata los tajemniczego chłopca, który zaginął sześćdziesiąt lat wcześniej…

Głosy prasy: "Fani historii o duchach będą zachwyceni" - film-rezensionen.de // "Mroczny, ponury i złowieszczy" - Moviebreak // "Klimatyczny dreszczowiec" - CinemaSource

SŁUDZY DIABŁA

Tytuł oryginalny: „Pengabdi Setan”, Indonezja, Korea Płd. 2017 | horror, 107 min

Indonezyjski hit, który w ciągu tygodnia obejrzało w kinach ponad milion widzów! Osadzony w latach 80. duszny horror, będący remakiem kultowego filmu z 1980 roku pod tym samym tytułem, uważanego za najbardziej przerażający film grozy z Indonezji. Upiorna atmosfera, nieoczywista intryga i zatrzęsienie mocnych scen przyprawią o dreszcze nawet najbardziej wytrawnych miłośników ekranowej grozy. Reżyserem filmu jest Joko Anwar – wszechstronny indonezyjski specjalista od kina gatunkowego, odpowiedzialny m.in. za filmy „Zapis moich zmysłów” (Festiwal Filmowy Pięć Smaków), „Modus Anomali” (sekcja Midnight Madness festiwalu SXSW w Austin) i serial HBO „Półświaty”. „Słudzy diabła” zdobyli aż 13 nominacji podczas Indonezyjskiego Festiwalu Filmowego, w tym za Najlepszy film, reżyserię, scenariusz i zdjęcia.

Rini (Tara Basro) wraz z rodzicami (Bront Palarae i Ayu Laksmi) i trzema młodszymi braćmi zostają zmuszeni do sprzedania domu i zamieszkania u babci, aby opłacić kosztowne leczenie matki. Nieznana choroba, na którą kobieta zapadła trzy i pół roku temu, pochłania resztki rodzinnych oszczędności. Gdy chora umiera, ojciec Rini podejmuje się pracy, pozostawiając dzieci same w domu. Niedługo potem dom zaczyna nawiedzać upiorna zjawa łudząco przypominająca niedawno zmarłą kobietę. Wychodzi też na jaw ukrywany przez lata fakt o zawartym w przeszłości mrocznym pakcie, którego konsekwencje sięgają obecnie domowników. Aby uchronić rodzinę przed niebezpieczeństwem, Rini i jej bracia muszą rozwikłać tajemnicę z przeszłości.

Głosy prasy: "Wstrząsający i przerażający do samego końca" - Mike’s Movie Moments // "Wybitnie pomysłowy" - Sinekdoks // "Szalenie emocjonujący" - Chakraswara

