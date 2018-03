Shia LaBeouf zagra w filmie o Shia LaBeouf, ale nie w roli Shia LaBeouf

Filmowa biografia aktora Shia LaBeouf będzie opowiadać o dzieciństwie tego niejednoznacznego artysty. Fabuła opowiadać będzie o trudnym dojrzewaniu chłopca w cieniu jego relacji z uzależnionym od alkoholu i narkotyków, ostrym w obejściu i lekko szalonym ojcem. To własnie tę postać zagra Shia LaBeouf. Jego samego z kolei będzie próbował odtworzyć Lucas Hedges, który zabłysnął ostatnio w pozytywnie ocenianych „Lady Bird” oraz „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”. Całość wyreżyseruje dokumentalistka Alma Har'el („LoveTrue”) z Izraela.

Shia LaBeouf to skomplikowana postać. Nie dał się zaszufladkować w roli aktora serialowego „Świat nonsensów u Stevensów”, ani gwiazdy blockbusterów – seria „Transformers”, „Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki”. Aktor dał się poznać jako performer, zabawny motywator w serii filmików na Youtube, ale też poważnie zaangażowany obywatel. Po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich przez kilka dni prowadził akcję „He will not divide us”, w której razem z chętnymi obywatelami przez 24 godziny na dobę wykrzykiwał do kamery, że Donald Trump nie podzieli Amerykanów.