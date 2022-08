Film polskiego reżysera doceniony w Cannes. Data premiery, polski zwiastun

Wizjonerski film weterana europejskiego kina Jerzego Skolimowskiego był jedną z sensacji ostatniego festiwalu w Cannes, gdzie zasłużenie zdobył nagrodę Jury. Autor "Bariery", "Wrzasku" i "Essential Killing" nawiązuje do legendarnego filmu Roberta Bressona "Na los szczęścia, Baltazarze!", czyniąc bohaterem osiołka.

IO – do sieci trafił polski zwiastun filmu

Historia „IO” za sprawą niezwykłego zwierzęcego bohatera wykracza poza ludzką perspektywę, ale to przede wszystkim film głęboko humanistyczny – manifest w obronie tego, co pozostało w nas niewinne. Podróż, w jaką zabiera nas Skolimowski, wiedzie przez całą Europę: od cyrku przez stadiony i parkingi dla tirów, po pałace. Od głupoty, przez przemoc, po przebłyski dobra i solidarności. Oglądamy epicką drogę tytułowego IO, który trafia pod opiekę ludzi mądrych i głupich, dobrych i brutalnych, empatycznych i próżnych. Skolimowski tworzy prostą, lecz oszałamiającą wizualnie, uniwersalną przypowieść o kondycji współczesnego społeczeństwa, o braku równowagi między światami człowieka i zwierzęcia. To również cudownie poetycki film o potrzebie wolności i ubezwłasnowolnieniu.

Film miał swoją premierę w konkursie na Festiwalu Filmowym w Cannes w maju 2022, gdzie zdobył Nagrodę Jury.

Reżyseria: Jerzy Skolimowski

Występują: Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz Kościukiewicz, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo

Kraj produkcji: Polska, Włochy

Rok produkcji: 2022

Język oryginalny: polski, włoski

Gatunek: dramat

Czas trwania: 86 min.

W polskich kinach od 30 września.

