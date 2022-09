Najlepsze filmy i seriale o życiu Elżbiety II. Sprawdź, co warto obejrzeć

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września 2022 roku w Wielkiej Brytanii. Odejście monarchini dogłębnie poruszyło nie tylko Brytyjczyków, ale i rzesze osób innych narodowości na całym świecie. Chociaż pogrzeb królowej od nowa przyciągnął spojrzenia na monarchię, brytyjski dwór zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem. Na temat życia Elżbiety II powstało już wiele filmów i seriali. Po jakie warto sięgnąć, aby dowiedzieć się więcej o charyzmatycznej monarchini?

„The Crown”

Najpopularniejszym w ostatnich miesiącach obrazem o życiu Elżbiety II był serial „The Crown” zrealizowany dla platformy Netflix. Brytyjsko-amerykański serial biograficzny liczy 4 sezony, na które składa się 40 odcinków. Pokazują one czasy od młodości księżniczki Elżbiety, która wychodzi za mąż za księcia Filipa i niebawem obejmuje tron po zmarłym ojcu. Co ciekawe, w czasie śmierci królowej Elżbiety II ekipa serialu była w trakcie kręcenia odcinków do 5 sezonu. Zdjęcia jednak przerwano ze względu na zaistniałe okoliczności.

„Wspaniałe Życie Królowej Elżbiety II”

Obraz mający światową premierę w 2012 r. także dostępny jest na platformie Netflix. Film dokumentalny w reżyserii Alana Byrona. Od małej księżniczki aż po ikonę monarchii — archiwalne nagrania i rozmowy z ekspertami składają się na dokumentalną opowieść o niezwykłym życiu królowej Elżbiety II. Film przybliża m.in. relację, jaka łączyła Elżbietę II z jej ojcem, Jerzym VI, a także opowiada o małżeństwie z księciem Filipem. Zobacz film "Wspaniałe życie królowej Elżbiety II" online.

„Elżbieta II: Portret Królowej”

Najnowszy film o życiu brytyjskiej monarchini swoją premierę w Polsce miał 18 września 2022 r. Wyreżyserował go Roger Michell, twórca takich hitów jak "Notting Hill" oraz "Książę". Tym razem filmowiec postawił na formę dokumentalną, w której opowiada o życiu królowej Elżbiety II, najdłużej panującej brytyjskiej monarchini w historii. Dowiedz się, gdzie obejrzeć film.

„Spencer”

Film Pablo Larraína to najnowszy (2021) film opowiadający o księżnej Dianie. Koncentruje się na pewnym bożonarodzeniowym weekendzie na początku lat 90., w którego czasie Diana podjęła decyzję o rozstaniu z księciem Karolem. W roli Diany zobaczymy Kristen Stewart („Zmierzch”, „Personal Shopper”), której udało się przekonująco oddać nawet charakterystyczne, smutne spojrzenie swojej bohaterki. Aktorka rolą tą zapewniła sobie nominację do Oscara. Za reżyserię „Spencer” odpowiada Pablo Larrain.

„Królowa”

Brytyjski film fabularny z 2006 roku w reżyserii Stephena Frearsa. Wybitną kreację stworzyła tutaj Helen Mirren, która wcieliła się w postać królowej Elżbiety II. Akcja filmu skupia się na tygodniu następującym po tragicznej śmierci księżnej Diany w sierpniu 1997 roku. Dla Elżbiety II i nowo wybranego premiera Tony’ego Blaira jest on sprawdzianem charakterów, przekonań i zdolności do kompromisu. Stephen Frears i Peter Morgan, specjaliści od kostiumowych dramatów, z niemal dokumentalną precyzją sięgnęli w nim do serca brytyjskiej monarchii.

„Windsor. Największa miłość Elżbiety II”

Obraz opowiada o historii zamku Windsor, w którym mury zamku i wieżyczki wciąż strzegą najgłębszych tajemnic rodziny królewskiej. Zamek w Windsorze jest czymś więcej niż tylko zamkiem i domostwem: od prawie 1000 lat jest sceną, na której występowały niektóre z największych nazwisk w historii Wielkiej Brytanii, gdzie planowały i realizowały swoje najbardziej kontrowersyjne posunięcia. Windsor, największy i najdłużej zamieszkiwany zamek na świecie, był świadkiem niezliczonych królewskich narodzin, zgonów i zaślubin, a także wytrzymał liczne oblężenia i bitwy. Dzięki porywającym rekonstrukcjom, szczerym wywiadom i nowym materiałom archiwalnym, seria ujawnia prawdę o najsłynniejszej brytyjskiej rodzinie. Kraj pochodzenia, rok produkcji: Wielka Brytania, 2019

„Corgi, Psiak Królowej”

Zabawna animacja z 2019 roku opowiadająca o psiakach corgi, ulubionej rasie psów królowej. Na skutek szalonego zbiegu okoliczności Rex – ulubiony piesek Elżbiety II trafia do londyńskiego schroniska dla zwierząt. Otoczony przez gromadę twardych czworonogów, musi nauczyć się, co to znaczy być zwyczajnym psem. W polskiej wersji językowej usłyszymy między innymi Rafała Zawieruchę i Piotra Głowackiego.

