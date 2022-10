Premiery kinowe na weekend: „Orzeł. Ostatni patrol”, „Amsterdam”, „Pisklę” i inne

Nie wiesz, na co iść w przyszły weekend do kina? Przyjrzyj się filmowym nowościom, które wejdą na ekrany już w piątek 14 października. Co wybrać? Podpowiadamy!

Amsterdam

Lata 30 XX wieku. Dwóch żołnierzy i sanitariuszka to trójka bliskich przyjaciół, która zostaje uwikłana w jedną z najbardziej szokujących i tajemniczych intryg w historii Stanów Zjednoczonych. Romantyczno-kryminalna opowieść o trójce bliskich przyjaciół, którzy znaleźli się w sercu jednej z najbardziej szokujących i tajemniczych intryg w historii Ameryki. W tej fabularyzowanej wersji historycznych wydarzeń występują: zdobywca Oscara Christian Bale, uznana aktorka Margot Robbie, czy wschodząca gwiazda kina Anya Taylor-Joy. Autorem scenariusza i reżyserem jest pięciokrotnie nominowany do Oscara David O. Russell.

Alcarràs

Wielki powrót autorki "Lata 1993". Nagrodzona Złotym Niedźwiedziem na Berlinale opowieść o blaskach i cieniach codziennego życia rolników z katalońskiej wioski. Wielopokoleniowa rodzina z tytułowej wioski staje w obliczu utraty swojego gospodarstwa. Carla Simón ponownie umieszcza w centrum wydarzeń dziecięcych bohaterów, co nadaje błahym, pozornie nieefektownym wydarzeniom walor niezwykłości. Ale autobiograficzna szczerość, ciepło i poczucie humoru mają w Alcarràs wydźwięk polityczny. Przejmujący film o starciu tradycji z nowoczesnością i bohaterach zmuszonych do dokonania wyboru między pragmatyzmem a idealizmem. Film nagrodzony Złotym Niedźwiedziem.

Pisklę

Tinja to nieśmiała nastoletnia gimnastyczka wychowywana przez apodyktyczną matkę, której marzy się życie jak z Instagrama – z wiecznie uśmiechniętymi dziećmi i fałszywym rodzinnym szczęściem. Pewnego dnia Tinja znajduje w lesie umierającą wronę i jej samotne jajko. Postanawia zabrać je do domu, by wykluł się z niego ptak. Jajko rośnie jednak do ogromnych rozmiarów, a Tinja nie zdaje sobie sprawy, że za chwilę doprowadzi do narodzin potwora. „Pisklę” to wyjątkowe połączenie horroru, baśni i opowieści o dorastaniu przywołujące na myśl najlepsze tytuły ze stajni A24. Debiut Hanny Bergholm „przeraża, wzrusza i nie daje o sobie zapomnieć”.

Orzeł. Ostatni patrol

Spektakularna produkcja o legendarnym polskim okręcie podwodnym ORP „Orzeł”, który w czasie II wojny światowej wsławił się bohaterskimi czynami w starciach z niemiecką flotą. Film przedstawia trzymającą w napięciu i owianą tajemnicą historię ostatniego patrolu jednostki. Jego scenariusz oparto na znanych już faktach, jak i zupełnie nowych dokumentach na temat możliwych losów okrętu. Za reżyserię odpowiada Jacek Bławut – zdobywca Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł oraz Srebrnych Lwów na Festiwalu Filmowym w Gdyni. W gwiazdorskiej obsadzie wystąpili: m.in. Mateusz Kościukiewicz, Rafał Zawierucha i Antoni Pawlicki.

Chopin. Nie boję się ciemności

Film dokumentalny, splatający historie trzech wybitnych pianistów, Polaka – Leszka Możdżera, Koreańczyka Won Jae – Yeon i syryjskiego imigranta, w połowie Polaka – Faresa, których poza pasją do muzyki Chopina łączą trudne doświadczenia historyczne krajów, z których pochodzą. Bohaterowie przygotowują się do specjalnych koncertów w miejscach, w których nikt nie spodziewałby się usłyszeć muzyki na żywo: przy byłym niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz Birkenau, przy granicy z dyktatorską Koreą Północną i w centrum Bejrutu, tuż po wybuchu w tamtejszym porcie. Miejsca te jednak muzyki potrzebują. Muzyki, która koi, przywraca marzenia, wyzwala lawinę emocji – która nie tylko przekracza granice pomiędzy kulturami, ale także pomaga uleczyć rany.

Medjugorje

Pierwszy kinowy film o fenomenie Medjugorje Przeszło 40 lat temu w małej, ukrytej pośród gór wiosce w Bośni zdarzyło się coś, co Kościół do tej pory próbuje w pełni zrozumieć. 24 czerwca 1981 roku grupa nastolatków miała doświadczyć mistycznego spotkania z Matką Bożą. Objawienia, jak twierdzili, miały się wielokrotnie powtarzać. O wydarzeniach zrobiło się głośno, komunistyczne władze Jugosławii zaczęły prześladować widzących, a Kościół przyjął postawę bardzo sceptyczną... Wieść o przesłaniu Maryi z Medjugorje, która przedstawiła się widzącym jako Królowa Pokoju, powoli jednak ogarniała cały świat. Na miejsce zdarzenia zaczęli przybywać pielgrzymi. Wielu z nich twierdzi, że Medjugorje zmieniło ich życie. Dziś Watykan stoi na stanowisku, że choć na ostateczne stanowisko w sprawie objawień jeszcze za wcześnie, to Medjugorje jest pełnoprawnym miejscem kultu.

Co jeszcze warto zobaczyć w ten weekend?

Zaproszenie

Po śmierci matki Evie (Nathalie Emmanuel) robi test DNA... i odkrywa zaginioną kuzynkę, o której istnieniu nie miała pojęcia. Zaproszona przez nowo poznaną rodzinę na wystawne wesele na angielskiej wsi, jest oczarowana przez seksownego arystokratę. Jednak wkrótce zostaje wciągnięta w koszmar przetrwania, gdy odkrywa pokręcone sekrety historii swojej rodziny i niepokojące intencje.

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

W czasach, gdy w Polsce półki sklepowe świeciły pustkami, bohaterowie filmu znaleźli sposób na zarabianie ogromnych pieniędzy. Skąd wiedzieli na czym można zrobić biznes? Jak dorobili się w czasach kryzysu? Choć mogłoby się wydawać, że to był męski świat, to prawdziwą głowę do interesów miały kobiety. Dorota, Krysia, Marzena i Sabrina udowadniają starą prawdę, że gdy kobieta o coś walczy, to nigdy się nie poddaje i nikt nie jest w stanie jej zatrzymać. W filmie zobaczymy m.in. Małgorzatę Kożuchowską, Dominikę Gwit i Macieja Zakościelnego.

Ukryty klejnot

W trakcie postępowania rozwodowego Maria wraz z dziećmi przenosi się do starej rodzinnej posiadłości na meksykańskiej wsi. Na miejscu dowiaduje się, że w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła siostra gospodyni Maríi. Między kobietami zawiązuje się bliska więź. Przeszukania okolicy nic jednak nie dają, podobnie jak wizyty na lokalnym komisariacie. W sprawę zaangażowana zostaje miejscowa komendantka policji Roberta. Losy trzech kobiet, połączonych tajemniczą sprawą, coraz mocniej splatają się ze sobą w świecie pełnym przemocy, niejasnych wzajemnych zależności i sugestywnego milczenia.

Pamiętnik przelotnego romansu

Samotna matka i żonaty mężczyzna nawiązują romans, mając świadomość, że ich związek jest czysto seksualny. Chociaż zgadzają się, że ten układ nie ma przyszłości, coraz bardziej angażują się w relację...

