Patriotyczne filmy na majówkę. Polskie historie, wielcy Polacy

Majówka to nie tylko grill, wypoczynek i pierwsze promienie prawdziwie wiosennego słońca. To również czas ważnych dla Polski świąt i dobry moment, by choć na chwilę zatrzymać się i spojrzeć w stronę historii, tradycji i kultury. A nic nie oddaje ducha tych wartości lepiej niż dobre, polskie kino.

Z tej okazji przygotowaliśmy zestaw filmów, które idealnie wpisują się w patriotyczny klimat majówki. To produkcje, które poruszają ważne tematy – opowiadają o historii, walce o wolność, codziennym życiu w trudnych czasach, ale też o polskiej tożsamości i bohaterach, o których warto pamiętać. Znajdziesz tu zarówno klasykę, jak i nowsze tytuły, które na długo zostają w głowie i sercu.

Niezależnie od tego, czy spędzasz majówkę z rodziną, znajomymi, czy w pojedynkę – warto poświęcić wieczór na jeden z tych filmów. To nie tylko świetna propozycja na wspólny seans, ale też piękny sposób, by uczcić te dni z odrobiną refleksji i szacunku dla polskiej historii.

Majówka patriotycznie. Jakie polskie filmy warto obejrzeć?

„Wołyń”



Ojciec Zosi postanawia wydać ją za najbogatszego we wsi wdowca z dwójką dzieci, nie bacząc na to, że córka kocha ukraińskiego chłopca. Wkrótce życie lokalnej społeczności diametralnie zmienia II wojna światowa.

Film dostępny na: Canal+, TVP VOD



„Miasto 44”



Miłość dwojga młodych ludzi zostaje wystawiona na próbę, gdy 1 sierpnia 1944 wybucha Powstanie Warszawskie.

Film dostępny na: SkyShowtime, Netflix, Canal+, TVP VOD, Megogo, Polsat Box Go



„Potop”

Młody chorąży Andrzej Kmicic musi zdobyć się na wiele poświęceń – nie tylko w walce z wrogami ojczyzny, ale i w miłości.



Film dostępny na: TVP VOD, Canal+, FilmBox+



„Katyń”



17 września 1939 roku ZSRR napada na Polskę. Dowódcy i oficerowie Wojska Polskiego zostają pojmani przez Armię Czerwoną.

Film dostępny na: TVP VOD



„Popiół i diament”



Maćka, młodego AK-owca, ogarniają wątpliwości co do sensu prowadzenia dalszej walki zbrojnej, tym razem przeciw komunistom. Zabicie sekretarza PPR, Szczuki, jest ostatnim zadaniem, które ma wykonać.

Film dostępny na: Canal+, Prime Video



„Zakazane piosenki”



Polski muzyk opowiada o swojej działalności na terenie okupowanej Warszawy. Podczas II wojny światowej założył uliczną orkiestrę i aktywnie działał w podziemiu.

Dostępny na: KatoFlix, PlayNow



„Ogniem i mieczem”



Adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza. XVII wiek, na Kresach Wschodnich zbliża się wojna pomiędzy Rzeczpospolitą a Kozakami.

Dostępny na: Netflix, FilmBox+, Polsat Box Go, Player, CDA



„Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem”



Po powrocie z ziemi Wikingów Ziemowit przyłącza się do buntu przeciw złemu i okrutnemu księciu Popielowi.

Film dostępny na: FilmBox+, Polsat Box Go, CDA, Prime Video, TVP VOD



„1920 Bitwa Warszawska”



Młody żołnierz w czasie walk trafia do niewoli. Podczas wojennej zawieruchy żona postanawia odnaleźć ukochanego.

Film dostępny na: CDA, FilmBox+, Polsat Box Go, TVP VOD, Prime Video i Player



„Noce i dnie”



Z obawy przed staropanieństwem Barbara Ostrzeńska wychodzi za mąż za Bogumiła Niechcica, którego nie kocha.

Film dostępny na: Canal+, Prime Video



„Kanał”



Ostatnie chwile Powstania Warszawskiego, oddział żołnierzy AK próbuje przejść przez kanały do broniącego się jeszcze Śródmieścia.

Film dostępny na: Canal+, Prime Video



„Szwadron”



Fiodor Jeremin wstępuje w szeregi dragonów i walczy przeciwko polskim powstańcom.



„Hrabina Cosel”



Początek XVIII wieku. Na skutek klęski w wojnie północnej August II traci koronę Polski. By skierować myśli króla w inną stronę jego doradcy sprowadzają na dwór młodą żonę barona Hoyma. Monarcha jest oczarowany piękną i pełną temperamentu Anną, jednak ambitna kobieta nie chce być kolejną przelotną miłostką. Skłania Augusta do podpisania zobowiązania małżeństwa. Jej zaangażowanie w politykę budzi niechęć dworu i samego króla. Pod wpływem otoczenia znudzony władca postanawia zastąpić kochankę kolejną faworytą, jednak zraniona kobieta nie zamierza poddać się bez walki.

Film dostępny na: 35mm



„Wizja lokalna 1901”



Wobec wprowadzonego przez władze pruskie zakazu nauczania religii po polsku dzieci we Wrześni podejmują strajk.



„Panienka z okienka”



Krystyna i Marysia zostają porwane przez Tatarów. Na poszukiwania dziewczyn wyruszają dwaj młodzieńcy.

Film dostępny na: Katoflix



„Krzyżacy”



Dzielny młody rycerz, Zbyszko z Bogdańca, ze wszystkich sił zwalcza Krzyżaków, którzy wyrządzili wiele zła jego bliskim.

Film dostępny na: Canal+, Katoflix



„Wierna rzeka”



Akcja rozgrywa się w czasach powstania styczniowego. Ciężko ranny książę Józef Odrowąż znajduje schronienie w jednym z dworków. Pomocy udziela mu szlachcianka, piękna córka rządcy majątku Salomea Brynicka. Dziewczyna ukrywa powstańca, pielęgnuje podczas choroby, obdarza uczuciem wbrew przestrogom starego opiekuna Szczepana.

Film dostępny na: 35 mm, PlayNow



„Zamach stanu”



Józef Piłsudski, wykorzystując słabość polskiego rządu, próbuje zdobyć władzę poprzez działania militarne.



„Warszawska premiera”



Patrioci chcą, by w Warszawie wystawiono operę „Halka”. Prorosyjski dyrektor teatru próbuje jednak za wszelką cenę nie dopuścić do premiery.Czytaj też:

25 perełek w tym tygodniu na Netflix. Debiutują mocne tytułyCzytaj też:

Piekielnie trudny QUIZ dla wymiataczy! Rozpoznaj bajkę z PRL-u!