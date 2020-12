Robert Feluś redaktorem naczelnym „Wprost”

– Niezmiernie cieszę się z powierzonej misji prowadzenia redakcji „Wprost” i rozwijania jednej z najważniejszych marek mediowych w Polsce w tak kluczowym momencie, jakim jest intensywna transformacja cyfrowa – mówi Feluś i dodaje – Główny cel, jaki stawiam przed sobą i zespołem to rozwijanie wartości, które wynikają z istoty niezależnego, jakościowego dziennikarstwa – z czego przez dziesiątki lat słynęło „Wprost” jako wiodący opiniotwórczy tygodnik. Chcę, aby te wartości, spójne z tradycyjną i cenioną marką prasową, znaleźli teraz czytelnicy w nowoczesnym wydaniu internetowym. Będziemy nawiązywać do najlepszych tradycji prasowych i czerpać z bogatych doświadczeń portalowych, a widząc zaangażowanie zespołu, którym będę kierował, jestem przekonany, że wspólnie zbudujemy i umocnimy pozycję „Wprost” w sieci, bo tytuł z taką historią po prostu na to zasługuje.

Robert Feluś jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarskie szlify zdobywał w Dzienniku Polskim, Echu Krakowa i krakowskim oddziale Super Expressu. Uczestniczył w budowaniu redakcji Faktu, a w latach 2014-2018 był jego redaktorem naczelnym.

Pracował też w magazynie Forbes i Przeglądzie Sportowym oraz prowadził programy Onet Rano i Newsroom. Ostatnio pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego Wirtualnej Polski i redaktora naczelnego serwisu WP SportoweFakty. Jest wykładowcą Uniwersytetu SWPS. Prowadzi zajęcia ze studentami dziennikarstwa.

– Gratuluję Robertowi objęcia nowej roli. W procesie rekrutacyjnym na stanowisko redaktora naczelnego mieliśmy okazję poznać wielu, bardzo interesujących i doświadczonych kandydatów. Wszystkim bardzo dziękuję za akces i fantastyczne rozmowy. Wybraliśmy dziennikarza, redaktora naczelnego, którego ścieżka kariery i zdobyte doświadczenia gwarantują realizację celu jakim jest dalszy dynamiczny rozwój marki „Wprost” i uczynienie z serwisu wprost.pl nowoczesnego medium cyfrowego o dużym potencjale i sile przyciągania użytkowników i subskrybentów – mówi Andrzej Chmiel, Prezes Zarządu AWR Wprost.

– Cieszę się, że „Wprost” zyskuje w osobie Roberta Felusia nie tylko doświadczonego dziennikarza i redaktora, który rozumie czym jest misja mediów, ale również menedżera, który nada nowy impuls rozwojowy marce w jej transformacji cyfrowej. „Wprost” to tytuł z historią. Od dziś zaczynamy pisać jej nowy rozdział. Nowemu Redaktorowi Naczelnemu życzę samych sukcesów w realizacji ambitnych planów. – dodaje Michał M. Lisiecki założyciel i główny akcjonariusz PMPG Polskie Media S.A. do której należy AWR „Wprost”.

„Wprost” od lat należy do najbardziej opiniotwórczych mediów. Wśród tygodników i dwutygodników plasuje się przeważnie w pierwszej trójce. Wprost.plz 7,4 mln użytkowników (RU) (średnia za ostatni kwartał) ma 23% zasięgu i jest zdecydowanym liderem w kategorii serwisów związanych z tygodnikami opinii. (za Gemius/PBI, wrzesień-listopad 2020 r.).