Awans RedDeer.Games w rankingu „Forbes” i znaczący wzrost wyceny spółki

RedDeer.Games, spółka powstała w 2019 roku, zadebiutowała w rankingu Forbes Polska w 2022 roku plasując się na 40. miejscu wśród „TOP 50 producentów gier w Polsce 2022”. W tegorocznej edycji rankingu awansowała na 36. miejsce. Spółka w ciągu 4 lat działalności wydała już 100 gier, które dostępne są na takich platformach, jak Nintendo eShop, Xbox Store, AppStore i Steam. Spółka jest obecnie jednym z największych wydawców gier na Nintendo Switch. Gry studia regularnie pojawiają się w TOP 30 sprzedaży w sklepie Nintendo Switch eShop we wszystkich regionach.

W ciągu roku spółka rozszerzyła działalność operacyjną o kolejne biuro – oprócz biur w Warszawie i Szczecinie – zlokalizowane w Barcelonie. Tym samym spółka podkreśla swoje międzynarodowe aspiracje i ekspansję na światowe rynki. Warszawskie biuro jest HUBem spółki, a nowe studio w Barcelonie jest siedzibą pozwalającą pozyskiwać kolejne międzynarodowe talenty. Na tę chwilę zespół programistów, grafików i kreatywnych twórców gier z Polski wzbogacają specjaliści z Korei, Turcji, Macedonii, Włoch, Hiszpanii i Ukrainy. Aktualnie zespół RedDeer.Games liczy ponad 60 osób.

Ranking przygotowany przez dziennikarzy Forbes Polska, Piotra Karnaszewskiego i Filipa Kowalika, klasyfikuje łącznie 50 najbardziej znaczących polskich spółek z branży gamingowej, na podstawie szacunkowej wyceny wartości danego przedsiębiorstwa.

– W tym roku z sukcesem zakończyliśmy kolejną rundę inwestycyjną i mamy śmiałe i ambitne plany związane z przygotowaniem gier na podstawie znanych i chwytliwych marek, jak „Zły” na podstawie słynnej książki Leopolda Tyrmanda, czy znane wszystkim „Smurfy”. Cieszymy się, że kolejne rundy inwestycyjne spotykają się z coraz większym zainteresowaniem inwestorów. Rosnąca pozycja RedDeer.Games w rankingu „Forbes” pokazuje, że obrana przez nas strategia rozwoju jest efektywna i przyczynia się do dynamicznego rozwoju spółki – mówi Michał M. Lisiecki, Prezes Zarządu i współzałożyciel RedDeer.Games.

RedDeer.Games zakończyło i skutecznie zarejestrowało w KRS, trzecią rundę inwestycyjną pozyskując kapitał do dalszego rozwoju. Już dziś spółka wyceniana jest na ponad 70 mln zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniej rundy pozyskiwania kapitału. Udziały Grupy PMPG S.A. w kapitale RDG stanowią aktualnie 18,45%.

Obecnie spółka jest w trakcie procesu rekrutacji na seniorskie stanowiska: Head of Capital Acquisition oraz Investor Relations Manager. Więcej o rekrutacji na nowe stanowiska w RedDeer.Games pod poniższymi linkami:

Kilkanaście ofert pracy w RedDeer.Games stale można znaleźć w zakładce KARIERA na stronie internetowej firmy, a ubiegać się o prace można niezależnie od trwających naborów. Zarząd spółki planuje zwiększyć zatrudnienie do 100+ osób w latach 2023-2025.

O RedDeer.Games

We wrześniu 2022 r. studio RedDeer.Games otrzymało nagrodę Research and Development Awards 2022, przyznawaną przez Acquisition International Magazine w kategorii Best Fastest Growing GameDev Company (Central Europe). W listopadzie 2022, RedDeer.Games została wybrana przez Google for Startups, Dealroom.co, Atomico VC/PE i Credo VC/PE jako jeden z TOP Gaming Startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktualnie spółka ma w swoim portfolio blisko 100 zakontraktowanych tytułów, wszystkie zapowiedzi oraz gry wydane RedDeer.Games dostępne: TUTAJ

O PMPG Polskie Media SA:

Spółka holdingowa notowana na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW: PGM). Działa na rynku tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl, e-tygodnika „Wprost” i „Magazynu Wprost Premium” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Spółka aktywnie inwestuje również w nowe projekty o charakterze startupowym.

