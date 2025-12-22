Najpierw Luwr, teraz Pałac Prezydencki. Nowa kradzież wstrząsnęła Francją

Trzech mężczyzn stanie przed sądem w związku z podejrzeniem kradzieży porcelany i innych cennych naczyń stołowych – poinformowała prokuratura w Paryżu. We wtorek 16 grudnia br. aresztowani zostali: opiekun sreber prezydenckich Thomas M. i jego wspólnik Damien G. pod zarzutem kradzieży (mężczyźni mieszkali razem) oraz Ghislain M., którego oskarżono o paserstwo. Ich proces rozpocznie się w lutym 2026 r. Grozi im odpowiednio 10 i siedem lat więzienia oraz do 150 tys. euro grzywny.

Sprawa ma związek ze zgłoszeniem przez Pałac Elizejski, oficjalnej rezydencji prezydenta, zaginięcia srebrnych sztućców i zastawy stołowej używanej podczas uroczystych kolacji i innych wydarzeń. Wartość zaginionych przedmiotów oszacowano od 15 tys. do 40 tys. euro. W osobistej szafce Thomasa M., jego samochodzie i domu znaleziono około 100 przedmiotów, w tym miedziane garnki, porcelanę z Sevres (jeden z głównych dostawców Pałacu Elizejskiego) i kieliszki do szampana Baccarat.

Francja. Kradzież prezydenckiej zastawy z Pałacu Elizejskiego. Powodem „pasja” do rzadkich antyków

Na koncie pracownika Pałacu Elizejskiego na znanym serwisie ogłoszeniowym znaleziono tabliczkę z logo sił powietrznych oraz popielniczki, które nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa. Szereg przedmiotów na internetowych stronach aukcyjnych zidentyfikowała również fabryka porcelany w Sevres. Niektóre z nich zostały zwrócone. Gazeta Le Parisien podała, że Ghislain M. pracował jako strażnik w Luwrze.

Jego adwokat stwierdził, że motywacją jego klienta do udziału w tym przestępstwie była „pasja” do rzadkich antyków. Sąd zakazał mężczyźnie powrotu do pracy w Luwrze do czasu zakończenia procesu. W październiku muzeum padło ofiarą spektakularnego rabunku w biały dzień. Podejrzani mają też m.in. zakaz korzystania z serwisów aukcyjnych i nie mogą się ze sobą kontaktować. Mężczyźni zostali warunkowo zwolnieni do czasu rozprawy.

Czytaj też:

9 sal w Luwrze zamkniętych. Powodem względy bezpieczeństwaCzytaj też:

Kradzież w Luwrze bez polisy. Francja nie dostanie nawet euro