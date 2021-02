Mikrochipy w szczepionkach? Córka Gatesa kpi z teorii spiskowej

Jedna z teorii spiskowych, która nie ma nic wspólnego z prawdą, głosi, że Bill Gates ma interes w rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jej autorzy twierdzą, że twórca Microsoftu niejako doprowadził do stworzenia pandemii, ponieważ chce się wzbogacić na stworzeniu szczepionki. W jaki sposób miał tego dokonać - nie wiadomo. Spiskowcy uważają również, że Bill Gates chce poprzez szczepionki zaczipować całe społeczeństwa, aby móc śledzić i kontrolować każdego z nas.

Do tej ostatniej tezy nawiązała w swoim wpisie na Instagramie córka przedsiębiorcy - Jennifer. Jako studentka medycyny została już zaszczepiona na koronawirusa. „Niestety, szczepionka nie wszczepiła mi do mózgu geniuszu mojego ojca” - napisała. Przy okazji podkreśliła, że „aktywny składnik szczepionki to niewielka część materiału genetycznego wirusa zwana mRNA, a nie urządzenie śledzące”.

Gates: Jestem wdzięczna, że szczepionka da mi ochronę i bezpieczeństwo

„Minął rok odkąd pojawił się wirus SARS-CoV-2 i w tym momencie mamy do dyspozycji więcej rozwiązań, w tym szczepienia, by z ich pomocą chronić indywidualne osoby i społeczności. Czuję się więcej niż uprzywilejowana, że mogłam otrzymać pierwszą dawkę mRNA i nauczyć dzięki niej moje komórki odpowiedniej reakcji immunologicznej w odpowiedzi na tego wirusa. Jako studentka medycyny i przyszły lekarz jestem wdzięczna za to, że szczepionka da mi ochronę i bezpieczeństwo” - zaznaczyła Jennifer Gates. Córka miliardera dodała, że „medycy pracowali nieprzerwanie, by ratować życie tylu ludzi, ilu mogli, a szczepionka pomoże im tylko w osiąganiu kolejnych sukcesów w walce z pandemią”. Zapewniła również, że „nawet po przyjęciu drugiej dawki szczepionki nadal będzie nosić maseczkę”.



Jennifer Gates – sylwetka

Jennifer Gates ma obecnie 24 lata. Jest najstarszym z trojga dzieci Billa i Melindy Gatesów. Ma młodszego brata Rory'ego Johnsa (21 lat) oraz siostrę Phoebe Adele, która kończy w tym roku 19 lat. Córka Billa Gatesa ukończyła to samo liceum co jej ojciec – Lakeside High School w Seattle. Wybrała studia na kierunku biologia człowieka na Uniwersytecie Stanforda, obecnie studiuje medycynę. – Interesuje mnie kwestia dobrobytu dzieci, szczególnie tutaj, w USA. Uważam, ze to fascynujące – mówiła w jednym z wywiadów. Jennifer Gates jest miłośniczką jazdy konnej. Trenuje od 6. roku życia i ma własnego konia o imieniu Alex. Od pięciu lat jest związana z egipskim milionerem Nayelem Nassarem, który także uwielbia jeździectwo. Brał udział w finałach Puchar Świata FEI w 2013, 2014 oraz 2017 roku. Para zaręczyła się w styczniu 2020 roku.

